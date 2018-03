Penis-Basics: Erektion, Lusttropfen, Papillen – Eigenheiten des Penis

Selbst gesunde Männer haben dann und wann komische Erlebnisse mit ihrem Penis. Hier seine Eigenheiten und wie Sie sich verhalten, wenn ihm was passiert.

Jeder Penis ist einzigartig – finden seine Besitzer. Allerdings hat auch jeder – Penis – seine persönlichen Macken, die er wiederum mit vielen anderen teilt. Den meisten Männern fehlt der Vergleich. „Viele wissen nicht, was beim Penis normal ist“, sagt der Hamburger Urologe Professor Hartmut Porst. Das lässt sich ändern. Egal, ob Ihrer nachtropft, beim Vorspiel leckt oder Pickel hat – wir klären Sie auf über die typischen Penis-Eigenheiten. Natürlich auch, wenn er ohne Grund hart wird oder beim Sex stecken bleibt.

Nicht nur die Zapfpistole an der Tankstelle tropft nach: Auch viele Penisse verlieren immer noch ein paar Tropfen Urin, nachdem sie eigentlich schon fertig waren. Schuld ist der Schließmuskel für die Harnröhre, der ungefähr acht Zentimeter von der Penisspitze entfernt liegt. Und genau in diesen acht Zentimetern sammeln sich die lästigen Tropfen. Deswegen: Melken Sie die Harnröhre. Einfach nach dem Pinkeln mit dem Finger an der Unterseite Ihren Penis eindrücken, dann bis zur Penisspitze entlangrutschen. Eine im British Journal of Urology publizierte Studie beweist, dass das Melken beinahe 30 Prozent des Nachtropfens verhindert. Wird das Tröpfeln zum Träufeln, ist das meistens ein Zeichen für eine beginnende Prostataerkrankung.