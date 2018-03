Hormonforschung: Ein Jahr frisch verliebt

Kreative haben mehr Sex +++ Ein Jahr frisch verliebt +++ Liebe macht weich

Kreative haben mehr Sex

Belegen Sie mal einen VHS-Kurs, etwa Kunstklöppeln. In einer britischen Studie haben Forscher der Universität Newcastle festgestellt, dass Menschen mit einer kreativen Ader dreimal so viele Sexpartner haben wie Kunstbanausen. Vielleicht finden Sie in Ihrem Kurs ja Gleichgesinnte.

Nur ein Jahr lang Kribbeln

Schmetterlinge im Bauch überleben höchstens ein Jahr. Das fand die Universität Pavia (Italien) heraus. Im Gehirn nehmen demnach die Botenstoffe, die das Kribbeln hervorrufen, um bis zu 50 Prozent ab. Das bedeutet allerdings nicht das Ende der Liebe, sondern den Anfang einer festen Beziehung.

Liebe macht weich

Ärger mit der Liebsten sorgt für Stress im Job. Eine US-Studie der Brandeis University zeigt, dass man im Büro weniger Hektik verträgt, wenn es zu Hause oft Zoff gibt.