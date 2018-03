Finale beim Cover-Modell-Contest 2015: Ein neuer Stern am Men’s Health-Himmel

Der Sieger der Cover-Model-Contests 2015: Cyril Henry © Nicole Malonnek

Am Ende eines großartigen Tages hatte es das Men’s-Health-Team gar nicht so leicht, den Sieger zu ermitteln. Zwar fiel das Votum für Cyril schließlich eindeutig aus. Aber in Sachen Fitness, Ausstrahlung und Persönlichkeit lag das Finalisten-Feld sehr dicht beieinander, zudem war das Niveau extrem hoch.

Men’s Health bedank sich bei allen Teilnehmern und Finalisten für den großartigen Einsatz, keep on moving!