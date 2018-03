Heiß mit Austern: Ein Weichtier als Sexverstärker

Statt feuchter Träume gibt´s Speckrollen

Aber: Die These ist in der Forscherwelt nicht unumstritten. „Die Ergebnisse sind zweifelsohne interessant“ sagt beispielsweise Robert Shmerling, Medizin-Prof in Harvard. „Aber wenn die Libido auslösenden Substanzen erst einmal verdaut wurden, führen sie dann immer noch zur Ausschüttung von Östrogenen und Testosteronen?“ Laut Shmerling schmälern Östrogene die Libido der Frau unter Umständen sogar. Ein opulentes Austernmahl könnte daher statt einer wilden Nacht lediglich ein weiteren Speckring zur Folge haben.