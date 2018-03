Job-Pause: 5-Stufen-Plan für Ihre Auszeit vom Job

Und jetzt rein ins Meer

Rechtzeitig Bescheid sagen: Überzeugen Sie Ihren Arbeitgeber

Kein Chef freut sich, wenn sein Angestellter überraschend für ein Jahr die Biege macht. Vermeiden Sie unnötige Konfrontationen, informieren Sie die Firma rechtzeitig

Geben Sie dem Unternehmen eine Vorlaufzeit von 6 bis 18 Monaten, um Ihre Abwesenheit vorzubereiten. Helfen Sie mit zu regeln, wie die Arbeit, die während Ihrer Auszeit anfällt, be-wältigt werden kann. Arbeiten Sie vor, entwerfen Sie Konzepte, empfehlen Sie Mitarbeiter, die sich in Ihrem Bereich auskennen.

Extra-Tipp: Machen Sie dem Vorgesetzten deutlich, dass auch das Unternehmen von Ihrem XXL-Urlaub profitieren wird. Sätze wie „Ich brauche eine Pause“ oder „Ich will mich neu orientieren“ werden nicht akzeptiert. Häufig herrscht die Meinung vor, dass der reguläre Urlaub zur Erholung genügt. Geben Sie die Erweiterung von Sprachkenntnissen oder interkulturellen und sozialen Kompetenzen oder auch berufliche Weiterbildung als Beweggründe an. Um Personalkosten zu verringern, suchen Sie sich einen Zeitraum aus, in dem erfahrungsgemäß mit einem Auftragsrückgang zu rechnen ist. So hat auch Ihr Unternehmen etwas davon.