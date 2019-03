Tunesien: Eine Reise ins Wunderland

Jeden unserer Wünsche konnte sie erfüllen. Wir hätten gerne einen Oldtimer für das Shooting, aber einen, der nicht in jeder Werbung zu sehen ist? Kein Problem! Ach, und können wir bitte auf dem Dach des Obi-Wan-Kenobi-Hauses aus „Star Wars“ fotogra­fieren, obwohl das an die Moschee grenzt? Aber selbstverständlich, der Imam ist ein guter Kumpel. Und dürften wir vielleicht im gut bewachten jüdischen Viertel arbeiten? Was für eine Frage! Andrea Philipi liebt das Land und seine Leute mit einer Passion, die mitreißt. Unsere persönliche Jeannie aus der Wunderlampe zeigt uns ihr Morgenland auf eine so berauschende Weise, dass wir wieder an Märchen glauben.

Model Nicholas und Reiseorganisatorin Andrea plaudern, während das BEST FASHION-Team das WLAN der Hotellobby leersaugt © Matthias Ziegler

Sie tischt alle Köstlichkeiten des Orients auf – in einer umfunk­tionierten Garage am Straßenrand brät zum Mittag karge Hausmannskost, und zum Abendessen lädt ihr Buddy, der Sternekoch Slim, zum exklusiven Fünf-Gänge-Menü. Fernab der touristischen Zentren an der Küste zeigt uns Andrea das Alltagsleben von Menschen, denen Gastfreundschaft noch am Herzen liegt. Was für ein stolzer und starker Flecken Erde! Die Resilienz dieses tollen Landes ist beeindruckend. Denn seit den Anschlägen von 2015 wartet Tunesien noch immer auf die Rückkehr von zahlungskräftigen Touristen in dieses faszinierende Wunderland.