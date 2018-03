Ihr neuer Körper ist hier: Eine starke Mitte

Voraussetzung: Unser Workout für einen starken Rumpf mit acht ganz einfachen Übungen +

Ein starker Rumpf ist der Garant für ein erfolgreiches Training. Er ist Dreh- und Angelpunkt jedes Workouts. Mit unseren 8 simplen Übungen kräftigen Sie Ihre Mitte – die Basis für einen neuen Körper.

Bisher konnten Sie in unseren Trainingsserie mit maßgeschneiderten Workouts sehen, wie Sie Ihren Bauch elimieren, sich fit für's Bett machen, Ihren Körper für den Traumurlaub am Strand herrichten, Ihre Brust härten und Ihren Rücken in eine verführerische V-Form bringen.