60 Minuten-Workout#2: Eine Stunde Armtraining

Definieren Sie Ihren Trizeps. In Trainingseinheit 2 sind die Arme dran

Sie haben eine Stunde Zeit: die besten Übungen für 1 Muskelgruppe. In unserer Workout-Serie konzentrieren wir uns in jeder Folge auf eine Körperpartie und Muskelgruppe. In Folge 2 geht's um starke Arme. Um die Muskeln möglichst umfassend zu trainieren, ist das Workout auf insgesamt 60 Minuten ausgelegt.

Eine Stunde geballtes Armtraining – das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Am besten bringen Sie Ihren Körper auf Betriebstemperatur, indem Sie sich für Geräte entscheiden, die die Arme mit beanspruchen. Ideal: Rudermaschine und Crosstrainer.