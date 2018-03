60-Minuten-Workout #1: Eine Stunde Brusttraining

Wir bringen Sie ins Schwitzen – mit unserer neuen Download-Serie. In dieser Trainingseinheit ist die Brust dran

In unserer Workout-Serie konzentrieren wir uns in jeder Folge auf eine Körperpartie und Muskelgruppe. In Folge eins geht's um eine breite Brust. Um die Muskeln möglichst umfassend zu trainieren, ist das Workout auf insgesamt 60 Minuten ausgelegt.

Die Übungen sprechen neben der Brust auch Arm- und Schultermuskulatur an. Vom Hanteltraining, über Swissball- und Kabelzugübungen erhalten Sie ein allumfassendes Programm, das Ihnen zu einer prallen und ansehnlichen Brust verhilft.

Zu Beginn empfehlen wir ein Aufwärmtraining, das die späteren Übungen vorwegnimmt – mit geringerer Kraftaufwendung natürlich. Schließlich haben Sie ja noch 54 Minuten hartes Programm vor sich.