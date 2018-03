60 Minuten-Workout#4: Eine Stunde für ein breites Kreuz

Trainieren Sie gezielt Ihre Rückenmuskulatur. In Trainingseinheit 4 arbeiten Sie an einem breiten Kreuz

Sie haben eine Stunde Zeit: die besten Übungen für 1 Muskelgruppe. In unserer Workout-Serie konzentrieren wir uns in jeder Folge auf eine Körperpartie und Muskelgruppe. In Folge 4 geht's um einen V-Kreuz.

In der letzten Folge haben wir Ihnen den Rücken gestärkt. Jetzt bringen wir ihn in Bestform. Dieses Workout verlangt Ihrer Muskulatur einiges ab, gründliches Aufwärmen ist deshalb extrem wichtig. Setzen Sie sich dafür am besten an eine Rudermaschine. Das heizt nicht nur Ihren Organismus an, sondern durchblutet außerdem gezielt Ihre Rückenmuskulatur.