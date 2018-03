60 Minuten-Workout #3: Eine Stunde Rückentraining

Nun ist der Rücken dran. In Trainingseinheit 3 geht es gegen Hexenschuss und Verspannung

Sie haben eine Stunde Zeit: die besten Übungen für 1 Muskelgruppe. In unserer Workout-Serie konzentrieren wir uns in jeder Folge auf eine Körperpartie und Muskelgruppe. In Folge 3 geht's um einen starken Rücken.

Um die Muskeln möglichst umfassend zu trainieren, ist das Workout auf insgesamt 60 Minuten ausgelegt. Die Übungen sind ideal für Ihren Rücken – und gegen Hexenschuss und Verspannung.

Denn: Auch wenn Sie ein noch so breites Kreuz haben: Es kann trotzdem Ihr größter Schwachpunkt sein. Insbesondere, wenn Sie die meiste Zeit des Tages im Sitzen verbringen, ist Ihr Rücken großen Belastungen ausgesetzt.