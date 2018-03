Praktische Hilfen: Einfacher Parken

Beim Einparken angeeckt, kein Ticket = Strafzettel? Hier die lückenlose Alternative

1. Einparkhilfen

Rückfahrwarner geben den Abstand optisch und akustisch an – in jedem Wagen nachzurüsten (ab zirka 80 Euro, www.duw.de ).

Noch besser: In zwei Jahren soll der Parkassistent von Bosch die Parkbucht im Vorbeifahren ausmessen und Lenkempfehlungen geben.

Kurz darauf wird dann die Park-Steering-Control selbstständig einlenken, nur Gas- und Bremspedal müssen bedient werden. Bis dahin vertrauen Sie den netten Passanten am Straßenrand.