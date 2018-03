Fruchtbare Tage: Eisprung macht Männer eifersüchtig

Hat eine Frau ihre fruchtbaren Tage, werfen ihre Männer ein besonders scharfes Auge auf mögliche Rivalen

Hat eine Frau ihre fruchtbaren Tage, ist ihr Partner besonders eifersüchtig auf andere Kerle, so Biologen der Uni Liverpool. Da sie während des Eisprungs maskulinen Typen vermehrt ihre Gunst schenkt, wirft offenbar auch ihre Mann in dieser Phase ein scharfes Auge auf seine Konkurrenten. Nach Meinung von Studienleiter Robert Burriss haben Männer im Laufe der Evolution so eine Strategie gegen die weibliche Untreue entwickelt. Bemerkenswert sei dabei, dass das Kontrollverhalten der Männer unmittelbar von den Frauen selbst ausgelöst werde.

Die Wissenschaftler hatten Männern Bilder von anderen Männern gezeigt. Dabei empfanden nur die Versuchspersonen Bilder mit maskulinen Gesichtern als potenzielle Konkurrenz, deren Frauen sich in einer fruchtbaren Phase befanden. Dadurch, so Burriss, würden Männer besonders eifersüchtig und kontrollierten ihre Partnerinnen aufmerksamer als sonst.