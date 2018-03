Prostata-Schutz: Je mehr Sex, desto gesünder

Michael Leitzmann vom National Cancer Intsitute in den USA untersuchte den Zusammenhang zwischen Ejakulationshäufigkeit (inklusive Masturbation) und Prostatakrebs-Risiko, indem er zwischen 1992 und 2000 fast 30000 Männer mehrfach befragte.

Dabei fand er heraus, dass die Krebsgefahr um so geringer ist, je häufiger der Mann kommt. Das liegt wahrscheinlich am Ausschwemmen von chemischen Krebserregern, die sich in der Prostataflüssigkeit ansammeln, so der Forscher.