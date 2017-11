Eleganter Look: Klassische Styling-Ideen für jeden Anlass

Der Anzug ist spätestens seit James Bond das Markenzeichen der Gentlemen. Männer mit Stil wissen aber auch: Anzug ist nicht gleich Anzug. Welche Variante der richtige für Sie ist, hängt vor allem von Ihrer Körperform ab. So wirken kleine Männer in schmal geschnittenen Einreihern optisch gestreckt. Das Sakko nicht zu lang geschnitten wählen, mit tief angesetztem, schmalem Revers, die Hose mit Bügelfalten, den Gürtel möglichst unauffällig halten. Hochgewachsene greifen zum Doppelreiher oder zu einem nicht zu schmalen, einreihigen Sakko mit 2 oder 3 Knöpfen. Waagerechte Pattentaschen, horizontal oder diagonal gestreifte Krawatten sowie Gürtel und Hosenaufschläge gliedern die Silhouette. Dunkle Anzüge mit dezenten Längsstreifen lassen kräftige Männer schlanker erscheinen, weite Schnitte und kontrastreiche Muster sollten sie eher meiden.

Perfektionieren Sie Ihr Outfit, indem Sie bei der Auswahl von Krawatte, Schuhen & Co. ein sicheres Händchen beweisen. Für die Krawatte gelten ganz ähnliche Regeln wie für den Anzug: Ton-in-Ton-Kombinationen strahlen stilvolles Understatement aus, und gemusterte Binder haben mindestens eine Farbe mit dem Hemd gemein. Die Krawattenspitze endet an der Gürtelmitte — nicht höher, nicht tiefer.

Dezent ist Trumpf: Teure Ärmelknöpfe aus echtem Gold können einem Sakko zwar Eleganz verleihen, offenbaren aber auch einen Hang zur Protzigkeit. Echte Gentlemen setzen lieber auf subtile Eleganz, z. B. mit einem Ledergürtel, farblich passend zum Schuhwerk. Hosenträger werden geknöpft, nicht angeklippt (sorry, werte Hipster!), und das nur an Hosen, die keine Gürtelschlaufen haben. Übrigens: Das Einstecktuch wird allgemein leider häufig unterschätzt. Ob klassisch im Zweifarben-Ensemble, elegant im monochromen Look oder in einem auf die Krawatte abgestimmten Mustermix: Das Tuch lässt dem Träger Spielraum für individuelle Looks.

