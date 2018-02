Emre Can: Der Nationalspieler verrät seine besten Styling-Tipps für lässige Anzug-Looks

"Ich mag es nicht, underdressed zu sein und wenn man den Dresscode auf einem Event nicht kennt, dann macht man mit einem Anzug nie etwas falsch. Es muss ja nicht gleich bis oben hin zugeknöpft sein, sondern kann ja auch lässig gestylt sein. Mit 1-2 offenen Hemd-Knöpfen, coolen Sneakern oder freien Knöcheln. Die Farbe ist dabei gar nicht so wichtig, sondern eher das Material. Was ich nicht so mag ist Samt, aber eigentlich ist der Schnitt das Entscheidende. Ich finde es gibt wenig was einen innerhalb von wenigen Minuten so gut anzieht wie ein gut sitzender Anzug. Deshalb ist für mich der schwarze Slim Fit Anzug von H&M der ideale Begleiter für alle Lebenslagen."

Ob mit oder ohne Krawatte, die Anzüge von Emre Can wirken nie steif © PR

Als Profi-Fußballer hast du muskulöse Beine. Wie schaffst du es die passende Anzughose und Jacke zu finden?

"Hahaha. Danke. Aber das ist auch manchmal Fluch und Segen zugleich. Denn nicht immer passe ich mit meinen Beinen in die Standardgrößen. An den Oberschenkeln oder Waden zwickt es bei manchen Skinny Fits schon sehr. Aber das hängt wirklich immer ganz vom Schnitt ab. Ich weiß mittlerweile ziemlich gut meine Maße und wenn ich Neues brauche, dann probiere ich zunächst meine Standardgröße. Wenn es dann nur minimal nicht passt, dann lasse ich auch gerne mal was bei dem Schneider um die Ecke anpassen. Das kostet vielleicht 10 Euro, macht aber aus einem halbwegs sitzenden Anzug einen Maßanzug und das lohnt sich echt! Das Tolle an der H&M Selected by Emre Can Kollektion ist übrigens, dass es drei verschiedene Passformen gibt, von Regular Fit über Slim bis hin zu Skinny ist für jeden was dabei. Das war mir bei der Auswahl schon sehr wichtig. Mein Tipp ist also sich durch die verschiedenen Passformen zu probieren, so findet man egal mit welchem Körper den perfekten Anzug."

Woran erkennt man einen hochwertigen Anzug, was zeichnet ihn für dich aus?

"Dort, wo ich aufgewachsen bin hat keiner viel Geld. (Anmerkung der Redaktion: Emre wuchs in der Frankfurter Nordweststadt auf). Als meine Freunde und ich damals den ersten Anzug gekauft haben, war das für unsere Eltern eine richtige Investition. Meiner war sogar von H&M und es war uns wichtig, dass wir top gestylt aussehen. Heute sind Anzüge ja noch modischer geschnitten und –wie schon erwähnt – oft auch in Skinny Fit erhältlich. Fast wie in Italien und das gefällt mir richtig gut! Selbst bei günstigen Modellen um die 100 Euro sind die Materialien und die Verarbeitung top, sodass man damit perfekt gekleidet ist. Ich bin begeistert wie sich die Anzüge anfühlen, es gibt tolle Details wie farblich hervorgehobene Nähte und solche Sachen."