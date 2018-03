Abspeck-Marathon, Monat 1: Endlich lästige Kilos loswerden

Matthias will beim Sport nie mehr Letzter sein – und 15 Kilo verlieren. Hier beschreibt er, wie sein erster Monat verlief

Die Idee abzuspecken spukte schon lange in meinem Kopf herum. Über die Jahre habe ich einige Anläufe genommen, aber meist nur kurzfristig was erreicht. Letzten Sommer hatte ich vom Übergewicht endgültig die Nase voll: Bei einer Alpen-Überquerung per Mountainbike mit Kumpels quälte ich mich über die Berge. Jedes überflüssige Pfund Fett an meinem rund 100 Kilo schweren Körper verfluchte ich, denn bergauf war ich jedes Mal Letzter. Letzter! Das geht gar nicht! Ein bisschen schlechter als der Erste vielleicht, aber Letzter? Pfui! Das bin ich so nicht gewohnt. Beim Tischtennis etwa oder beim Snowboarden bin ich gar nicht so schlecht. Aber bergab geht es mit reichlich Gewicht ja immer gut.

Leistungscheck und Belastbarkeit

Kurze Zeit später habe ich mich für diesen Wahnsinn beworben – Wahnsinn im positiven Sinn: in Form des Best-Bauch-Projektes von Men's Health. Los ging's da mit umfangreicher Leistungsdiagnostik. Dabei wurden unsere individuellen Belastungsbereiche wie Puls und Laktat ermittelt. Danach haben sie gecheckt, wie fit wir sind, etwa anhand der maximalen Sauerstoff-Aufnahmekapazität. Schließlich wurden wir gesundheitlich abgeklopft, ob für die Belastungen in den nächsten Monaten alles im grünen Bereich ist. Das ist absolut Pflicht, bevor man mit härterem Training beginnt. Ich hab zum Beispiel schon immer Bluthochdruck gehabt, das muss von einem Sportmediziner beobachtet werden.

Ausdauer-, Kraft- und Beweglichkeitstest

Dann kam vorab dieser fiese Fitness-Test mit unserem Coach Sascha Wingenfeld. Der bestätigte die Erfahrung meiner Alpen-Tour: Kraft, Ausdauer, alles weg. Bitter! 4:40 Minuten habe ich beispielsweise beim 1000-MeterLauf gebraucht. Doch ich bin ein Kämpfertyp. 15 Kilo sollen runter, dafür tue ich alles. Ohne Kampf gibt's kein Mampf mehr! Dazu gehört, so Coach Sascha, die Ernährungsumstellung, reichlich Ausdauer-, aber auch Krafttraining. Der harte Hund zieht das Training von Anfang an gnadenlos durch! Aber wir haben es auch nicht anders verdient. Kommt der doch in der ersten Woche gleich mit so 'nem komischen Gebändsel an: einem Springseil. Oh, was für Mädchen, dachte ich. Aber nein: Seilspringen kann ein ganz brutaler Sport sein – da sieht man in kürzester Zeit, was man (nicht) taugt. Schlimm, schlimm! Aber von dem Training mit dem Zeugs berichte ich ein anderes Mal.

Dem Nachtisch widerstehen!

Nun soll’s erst mal um die wichtigste Säule der Speck-Sprengung gehen: vernünftig essen. Da kam es gleich am ersten Wochenende fast zum Super-GAU. Samstagabend war Big Party. Mit Mineralwasser zu feiern war kein Problem für mich. Aber der Nachtisch beim Büfett! Ich hätte ein Foto machen sollen, was für Leckereien es gab. Wer da nicht schwach wird, der ist krank. Oder macht einen Men's-Health-Selbstversuch. Jedenfalls bewegten sich meine Finger schon in Richtung Schoko-Mousse. Aber dann hatte ich plötzlich wieder die Worte von unserer Ernährungsberaterin Heike Lemberger (die coacht auch Sportprofis und arbeitet viel nach dieser LOGI-Methode) im Ohr – von wegen Kohlenhydrate weglassen und so. Hab mich also zusammengerissen und über eiweißhaltiges Gyros mit Zaziki hergemacht. Ging gut!