Waschbrett-Marathon, 1. Monat: Endlich Sixpack trotz Stressjob

Die Arbeit hinderte Daniel oft am Sport. Dachte er. Aber dann begann das Best-Bauch-Projekt. Hier sein Einstiegsbericht

Richtig unzufrieden war ich eigentlich mit nichts in meinem Leben. Doch wirklich zufrieden mit mir, das war ich auch nicht. Wenn ich Sport gemacht habe, bin ich meist Laufen gegangen. Ab und an war ich mal im Fitness-Studio, aber sehr unregelmäßig. Klar, dass ich bei dem Schmalspurprogramm niemals Muskeln aufbauen konnte. Zu Beginn des Best-Bauch-Workouts dachte ich: Was soll an den Übungen und dem Plan schon so viel anders sein als das, was ich bisher gemacht habe. Aber kein Vergleich! Zum ersten Mal in meinem Leben weiß ich jetzt, wie man richtig trainiert (hier finden Sie die Basis-Trainingsregeln). Und auch in Sachen Ernährung habe ich erstmals einen Plan. Ich war stets der Meinung, ich hätte auf ein gesundes Mittelmaß geachtet – weder auf Pizza und Burger noch auf Süßigkeiten hab ich verzichtet, aber alles eben nur in Maßen zu mir genommen. Deswegen bin ich nicht dick geworden und dachte: alles richtig gemacht. Denkste! Unser Coach Stephan Geisler machte mir rasch klar, dass ich so nie muskulöser aussehen werde.

Mit der richtigen Planung Job und Training vereinbaren

Schuld daran ist mein Stressjob beim Fernsehen, verteidigte ich mich. Der fordert mich richtig, und auch am Wochenende muss ich häufig arbeiten. Deshalb war das letzte Jahr in puncto Sport besonders mau, wenn's hoch kommt, bin ich alle 2 Wochen gelaufen. Ein Fitness-Studio habe ich seither nicht mehr von innen gesehen. Das Argument ließ der Coach nicht gelten – und siehe da: Er hatte Recht! Inzwischen weiß ich: Es geht beides, arbeiten und ausgiebig trainieren. Sicher, ich bin abends später zu Hause, und so mancher Fernsehabend fällt dafür mal aus. Wenn ich am Wochenende arbeiten muss, bin ich unter der Woche jeden Tag beim Training. Manchmal muss ich hetzen, wenn ich zum Beispiel nach dem Training noch einkaufen möchte. Aber letztlich gilt: Man muss das Training nur in den Kalender eintragen – und hingehen.

Ab der zweiten Woche schon voll im Trainingsplan

Im Kraftraum war ich zuerst etwas unsicher, wie ich Geräte und Gewichte einstellen soll. Aber ab der zweiten Woche war ich voll drin. Witzigerweise merkte ich nach dem Auftakttraining erst mal gar nichts, während mein Trainingspartner Sebastian über den Muskelkater seines Lebens klagte. Dabei ist er doch viel erfahrener als ich, was Krafttraining angeht. Aber dann wollte ich in mein tiefer gelegtes Auto steigen – da ging das Geeiere los, ich kam kaum runter in die platte Flunder. Nach der zweiten Trainingseinheit war auch ich dann fix und fertig. Und hatte gar nichts dagegen, dass am nächsten Tag trainingsfrei sein sollte. Schon diese Kleinigkeit war eine neue Art der Zufriedenheit in meinem Leben. Im Abschlusstraining der ersten Woche habe ich mich noch mal richtig ausgepowert. Und mir dann ein Paar neue Laufschuhe gegönnt. Die nahm ich gleich auf eine 3-tägige Dienstreise mit, die sich mit meinem Trainingplan natürlich nicht vertrug. Es war mit Sicherheit

nicht das letzte Mal, dass mir der Job einen Strich durch die Planung macht und ich sehen muss, wie ich auch auf Reisen fit bleibe.