Wecker 2.0: Wecken ohne Schrecken

Der Schlafphasenwecker aXbo errechnet den optimalen Weckzeitpunkt. Erfahrungsbericht der Redaktion

Mit dem linken Bein aufstehen, einen schlechten Start in den Tag erwischen – nicht nur die Länge des Schlafs entscheidet, wie erholt der Mensch sich fühlt, sondern vor allem, wie und wann er aufsteht.

Um diese Erkenntnis zu Geld zu machen, haben die Wiener Boris Eis und Axel Ferro einen Wecker entwickelt, der Schläfer zum richtigen Zeitpunkt aus ihren Träumen holen soll – und zwar erholt und ausgeschlafen. Dafür engagierten Sie einen Schlaf-Wissenschaftler, mit dem sie den so genannten Schlafphasenwecker aXbo bauten.

Das Prinzip ist denkbar einfach: Der Schläfer trägt ein Armband aus Frottee wie einst Björn Borg zum Schweißabwischen, in dem allerdings hier ein Sensor jede Bewegung des Schläfers registriert und per Funk an die Mutterstation, den eigentlichen Wecker, sendet.