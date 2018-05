Entspannungstechniken: 6 Tipps, mit denen Sie sofort relaxen können

Das starke Anspannen durchblutet und ermüdet den Muskel, Sie empfinden dadurch eine besonders deutliche Entspannung. Denn einer körperlichen Gelassenheit folgt eine psychische Entspannung. Vorsicht: Leiden Sie an einer Muskelerkrankung, sollten Sie mit einem Arzt sprechen. Es gibt die Möglichkeit, die Übungen unter fachkundiger Anleitung in Gesundheitskursen zu lernen. Viele Kassen übernehmen die Kosten.

Beispiel für Anfänger: Winkeln Sie einen Arm an. Ballen Sie Ihre Hand zu einer Faust und steigern sie die Anspannung langsam, halten für 5–10 Sekunden. Machen Sie sich die Anspannung in Ihren Muskeln bewusst. Die Spannung lösen und den Arm wieder ablegen. Danach der andere Arm und die Hand. Einige Krankenkassen bieten Übungen für alle Muskeln mit und ohne Musik als MP3-Dateien hier zum kostenfreien Download an .

Wie funktioniert Progressive Muskelentspannung? Eigentlich ist es ganz einfach: Sie spannen bestimmte Muskelgruppen im Liegen oder im Sitzen an, halten diese Anspannung und entspannen dann wieder. Angefangen mit den Händen, dann die Arme, Nacken und Kiefermuskulatur, Rücken, Beine und am Ende die Füße. Ein Durchlauf dauert 12 bis 30 Minuten.

Wie funktioniert Autogenes Training? Sie wiederholen bestimmte Sätze, immer wieder. Sagen Sie in Gedanken den Satz: " Ich bin ganz ruhig und mein rechter Arm ist entspannt” . Stellen Sie sich dann jedes Wort einzeln vor, wie sie jedes Wort langsam ausschreiben, Buchstabe für Buchstabe. Immer wieder. Stellen Sie sich vor, wie Ihr rechter Arm schwer und schwerer wird, wie Sie sein Gewicht auf dem Bett spüren. Sie werden zunächst immer wieder mit Ihren Gedanken abdriften: Außengeräusche, Ihr Job und das Fußballspiel heute Abend wird sie in Ihrer Konzentration stören. Das macht überhaupt nichts und ist ganz normal am Anfang. Wenn Sie bemerken, dass Sie gerade über das Bier in Ihrem Kühlschrank nachdenken, machen Sie jetzt einfach mit dem Satz " ich bin ganz ruhig und mein linker Arm ist entspannt" weiter. Jedes Wort einzeln in Gedanken ausschreiben.

Der Berliner Psychiater Johannes Heinrich Schultz leitete diese Entspannungstechnik aus der Hypnose ab. Es geht um Selbstsuggestion. Heißt: Sie nutzen die Kraft Ihrer eigenen Gedanken, um zu entspannen. Nein, das hat nichts mit Hippies zu tun. Autogenes Training basiert auf der Erkenntnis, dass der menschliche Körper eine Art molekulare Maschinerie ist: Es gibt Ein- und Ausschalter in unserem Gehirn. Gedanken erzeugen einen Reiz im Gehirn. Dieser Nervenimpuls rast dann über die Nervenbahnen wie auf einer Autobahn in die entsprechenden Muskeln. Autogenes Training wirkt beruhigend auf den Kreislauf und steigert sogar die Konzentrationsfähigkeit.

Wann soll ich das machen? Jeden Morgen. Stehen Sie dafür eine Stunde früher auf. Wer einfach keine Zeit hat, dem rät Elrod eine Umstellung: Machen Sie jeden Punkt nur etwa 1 Minute lang. Dafür stellen Sie den Sport an die letzte, also 6. Stelle. 1 Minute Jumping-Jacks wird Ihr Herz ähnlich in Schwung bringen wie eine Tasse Kaffee.

Beim Flaoting schwimmen Sie in einem Salzbad © Blend Images / Shutterstock.com

5. Floating entspannt Sie komplett

Wie funktioniert Floating? Sie schweben (englisch: to float) in einem kleinen Pool, der mit einer Lösung aus hochkonzentriertem Salzwasser befüllt ist. Ähnlich wie beim bekannten Toten Meer, bei dem der Salzgehalt 28 Prozent beträgt, entfällt beim Floaten die Last des eigenen Körpergewichts. Das Wasser hat eine Temperatur von 34,8 Grad Celsius. Das entspricht der Außenhauttemperatur. Sie bekommen zudem Ohrstöpsel und eine Nackenrolle, damit das Salz nirgendwo hineinläuft. Das könnte nämlich etwas brennen. Durch die 34,8 Grad Celsius nehmen Sie keine Temperaturunterschiede mehr wahr. Der Körper muss also keine Energie aufwenden, um Temperaturschwankungen auszugleichen. Zusätzlich ist der Pool abgedunkelt. In der Summe ist das Bewusstsein so von allen Sinneswahrnehmungen entlastet. Körper und Geist können sich also komplett entspannen.

Wann ist Floating sinnvoll? Am besten an einem Freitagabend, so können Sie am nächsten Tag ausschlafen und das wohlig-entspanntende Schwebegefühl hält noch etwas länger an.