16:8-Diät: 8 Stunden lang essen, was Sie wollen und abnehmen – so klappt's!

Durch das intermittierende Fasten beschleunigen Sie zudem die Fettverbrennung und erhöhen die Gesamtmenge der täglich verbrauchten Kalorien. Ein weiteres Resultat der Forschergruppe am Salk Institute: Je länger Sie die tägliche Essenszeit ausdehnen, desto träger arbeitet auch der Stoffwechsel. Wer hingegen nur 8 Stunden täglich Nahrung aufnimmt, kurbelt den Grundumsatz an, und das lässt die Pfunde besonders rasch purzeln. Die meisten Männer gewöhnen sich innerhalb von wenigen Tagen an die Umstellung.

Aufstehen und ab auf die Matte zum Mini-Workout © Sebastian Gauert / Shutterstock.com

Diese Mini-Sporteinheit legen Sie am besten direkt nach dem Aufstehen ein, vor der ersten Mahlzeit. So sorgen Sie nämlich dafür, dass Kohlenhydrat-Restbestände in den Energiespeichern der Leber und der Muskulatur sofort aufgebraucht werden und der Körper noch schneller auf seine Fettreserven zurückgreift.

3. Sie können essen, was Sie wollen

Bei der 8-Stunden-Diät dürfen Sie im Grunde essen, was Sie wollen. Wer allerdings gezielt abnehmen will, sollte vielleicht nicht wahllos Fast Food & Co. in sich hineinstopfen. Denn am Ende zählt die Kalorienbilanz des Tages: Ist die positiv (heißt: Sie haben mehr gegessen, als sie verbrennen konnten) nehmen Sie zu – da hilft auch das intermittierende Fasten nichts mehr.

Essen Sie einfach ganz normal weiter wie bisher – nur eben nicht rund um die Uhr. Versuchen Sie nicht, eine verpasste Mahlzeit, wie das Frühstück, später wieder "aufzuholen", indem Sie zum Mittag einen extra großen Nachschub ordern.

Plus: Es gibt 8 sogenannte Power-Foods, die Sie laut Erfinder der 16:8-Diät regelmäßig in Ihre Ernährung einbauen sollten, um das Abnehmen zu beschleunigen. Dazu gehören:

a) Die "Fettschmelzer": Fisch, Nüsse, Milchprodukte und Hülsenfrüchte

b) Die "Gesundheitsbooster": Gemüse, Obst – vor allem Beeren und Vollkornprodukte

Häufige User-Fragen zur 8-Stunden-Diät

Muss man jeden Tag im gleichen 8-Stunden-Zeitraum essen? Was ist, wenn man plötzlich Heißhunger bekommt? Wir klären die häufigsten Fragen zu 8-Stunden-Diät.

Muss ich jeden Tag im gleichen 8-Stunden-Zeitraum essen?

Nein, wichtig ist nur, dass sich die Essenszeit über 8 Stunden und die Fastenzeit über 16 zusammenhängende Stunden erstreckt. So können Sie zum Beispiel an einem Tag um 8 Uhr frühstücken und am späten Nachmittag die letzte Mahlzeit einnehmen. An einem anderen Tag können Sie auf das Frühstück verzichten, dafür dann um 20 Uhr ein Abendessen mit Ihren besten Freunden zelebrieren.