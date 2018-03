Erfahrungsbericht eines Vaters: Wie Vaterdasein das Leben umkrempelt

Mütter mit Kinderwagen erscheinen plötzlich in einem ganz anderen Licht © Volodymyr Baleha / Shutterstock.com

Neues Bewusstsein: Der Blickwinkel verändert sich

Ein Kind gibt die neue Richtung für Ihr Leben vor. Die Entscheidungen treffen aber immer noch die Eltern. Und das kann ganz schön hart werden

Mein zweiter Anlauf zum Vater, etliche Jahre später und in anderer Konstellation, geschah viel bewusster, jedenfalls was die Konsequenzen anging. Plötzlich war der Punkt erreicht, wo man sich endgültig und unwiderruflich erwachsen fühlte. Die geheime Hintertür im Kopf, es ließe sich so oder aber auch ganz anders leben, fiel unüberhörbar zu.

Nun war eine Richtung vorgegeben. Konsequenterweise leiteten wir unsere ebenso feste wie glückliche Beziehung rasch in eine Ehe über. Wusste man bis zur entscheidenden Nachricht noch nicht, wie die nächste Woche aussehen würde, eröffneten sich nun Planperspektiven über die nächsten 18 Jahre. Gestaffelt in überschaubare Abschnitte: Geburt in acht Monaten, Kindergarten in drei Jahren, Grundschule ab sechs, Urlaub nur noch in den Schulferien etc. Es wurde irgendwie verdammt ernst, und das langfristig.

Neue Gleichberechtigung

Wer die frohe Nachricht an seine Eltern mit einem flapsigen "Hallo Oma, hallo Opa" weitergibt, zielt nicht nur auf den Überraschungseffekt, sondern markiert auch neue Grenzen, vollzieht den Generationswechsel. Denn Oma und Opa in dieser neuen Rolle verfügen nicht mehr über die gleiche Autorität wie zuvor in ihrer Eigenschaft als Vater und Mutter, in der Regel jedenfalls nicht, andernfalls gibt es Zoff.

Ihr Platz ist künftig am Sandkasten, die Entscheidungen aber fallen am Tisch der neuen Familie, die sich aus einem Paar plus Nachwuchs rekrutiert. Ich kenne Leute, die fanden erst nach der Geburt ihres Kindes ein vernünftiges, sprich gleichberechtigtes Verhältnis zu ihren Eltern.

Sein Gang verändert sich, er wird straffer

Der Frau sieht man die Schwangerschaft in den ersten drei Monaten nicht an, dem Mann hingegen schon. Sein Gang verändert sich, er wird straffer, und beiläufig lässt er bei allen möglichen Gelegenheiten mit stolz geschwellter Brust fallen: "Übrigens, ich werde Vater." Verfluchte er Kinderwagen in Einkaufspassagen bislang als überaus lästiges Verkehrshindernis, wirft der werdende Papa jetzt forschende Blicke auf Neugeborene. "Du, bei uns wird nicht mehr geraucht" zieht er bei der Skatrunde sein neuestes As aus dem Ärmel.

Langsam differenziert sich der Freundeskreis in schwangere und nichtschwangere Männer. Die letzteren geraten ins Hintertreffen, weil sie auf die entscheidende Frage nicht antworten können: "Und wann ist es bei Euch soweit?"