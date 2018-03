Traumpaar-Kriterien: Erfolgsfaktoren für die Liebe

Erfolgsfaktoren für die Liebe: Verliebtsein im Beziehungsfrühling

Die Verliebtheits-Kriterien: Praktisch 100 Prozent der Frischverliebten denken fast dauernd an die neue Flamme. Man vermisst den anderen, sobald die Türe hinter ihm ins Schloss gefallen ist, im Bauch gehen die Schmetterlinge auf Rekordjagd – Sehnsucht und körperliche Empfindungen sind für neun von zehn verliebten Paaren das Salz in der Suppe. „Doch man sollte sich von Anfang an klar sein, dass diese Gefühle im Alltag schnell nachlassen“, warnt der Experte. Nicht einmal in jeder fünften Beziehung spielen sie später eine wichtige Rolle. „Wer anderes erwartet, wird zwangsläufig enttäuscht – und beendet die Partnerschaft, um das Kribbeln anderswo neu zu erleben.“

Essentials der Liebe: Je besser man sich kennt, desto wichtiger werden andere Dinge: Man steht zu seinen Schwächen und schätzt den Partner so, wie er ist (für 80 Prozent der Paare unverzichtbar in einer Beziehung). Beide tragen Verantwortung, statt Kniezittern und Herzklopfen wird Wert gelegt auf Offenheit und großes Vertrauen – beides spielte in Phase eins fast gar keine Rolle (um zehn Prozent).

Gründe für das Aus: Klappt der Übergang von Verliebtheit zu Liebe, dann ist die Beziehung robust: „Es muss schon einiges passieren, bevor sie den entscheidenden Knacks bekommt“, sagt der Psychologe. Wichtigstes Kriterium, so die Studien, ist das Gefühl, das einem der Partner vermittelt: Freut er sich über das Zusammensein, schätzt er mich, ist ehrlich und trägt Verantwortung? Diese Beziehungsfaktoren werden unbewusst ständig abgefragt. Ein negatives Ergebnis signalisiert: Mein Partner liebt mich nicht mehr. Zeit, Konsequenzen zu ziehen, bevor er es tut.