Indirekte Wege zum Erfolg: Erfolgsstrategien im Job

Manchmal ist der direkte Weg der falsche. Wie Sie Ihr Karriereziel erreichen, ohne das Naheliegende zu tun

Einen neuen Job, aber ohne Bewerbung

Sie wollen einen neuen Arbeitsplatz, aber nicht 100 Bewerbungen verschicken? „A und O bei der Jobsuche sind Kontakte“, sagt Karrierecoach Svenja Hofert aus Hamburg („Bewerben ohne Bewerbung“, Eichborn, um 17 Euro). Lassen Sie also alte Bekanntschaften aufleben. Investieren, lautet die Devise: Wenn Sie anderen öfter mal einen Gefallen tun, wird man sich gewiss an Sie erinnern. Oder nutzen Sie das Schneeballprinzip: Kurzvita an Firmen und Bekannte verschicken mit der Bitte, nach einer passenden Stelle zu sehen oder die E-Mail weiterzuleiten.