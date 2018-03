Health Bulletin

Neues aus der Gesundheitsforschung im März 2002

<table width="150" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right"><tr><td width="10"><img src="/l.gif" width="10" height="2"></td><td width="2" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="2" height="2"></td><td width="5" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="5" height="2"></td><td width="10" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="10" height="2"></td><td width="116" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="116" height="2"></td><td width="5" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="5" height="2"></td><td width="2" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="2" height="2"></td></tr><tr><td width="10"><img src="/l.gif" width="10" height="5"></td><td width="2" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="2" height="5"></td><td width="5"><img src="/l.gif" width="5" height="5"></td><td width="10"><img src="/l.gif" width="10" height="5"></td><td width="116"><img src="/l.gif" width="116" height="5"></td><td width="5"><img src="/l.gif" width="5" height="5"></td><td width="2" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="2" height="5"></td></tr><tr><td width="10"><img src="/l.gif" width="10" height="2"></td><td width="2" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="2" height="2"></td><td width="5"><img src="/l.gif" width="5" height="2"></td><td width="126" colspan="2" valign="top" id="asubboldGesundheit">Themen<br><img src="/l.gif" width="10" height="5"></td><td width="5"><img src="/l.gif" width="5" height="2"></td><td width="2" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="2" height="2"></td></tr><tr><td width="10"><img src="/l.gif" width="10" height="5"></td><td width="2" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="2" height="5"></td><td width="5"><img src="/l.gif" width="5" height="5"></td><td width="10"><img src="/l.gif" width="10" height="5"></td><td width="116"><img src="/l.gif" width="116" height="5"></td><td width="5"><img src="/l.gif" width="5" height="5"></td><td width="2" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="2" height="5"></td></tr><tr><td width="10"><img src="/l.gif" width="10" height="2"></td><td width="2" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="2" height="2"></td><td width="5"><img src="/l.gif" width="5" height="2"></td><td width="10" valign="top">•</td><td width="116" valign="top"><a id="asubGesundheit" href="#1">Fit fürs Tauchen</a><br><img src="/l.gif" width="10" height="5"></td><td width="5"><img src="/l.gif" width="5" height="2"></td><td width="2" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="2" height="2"></td></tr><tr><td width="10"><img src="/l.gif" width="10" height="2"></td><td width="2" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="2" height="2"></td><td width="5"><img src="/l.gif" width="5" height="2"></td><td width="10" valign="top">•</td><td width="116" valign="top"><a id="asubGesundheit" href="#2">Erkältungen durch Fernsehen</a><br><img src="/l.gif" width="10" height="5"></td><td width="5"><img src="/l.gif" width="5" height="2"></td><td width="2" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="2" height="2"></td></tr><tr><td width="10"><img src="/l.gif" width="10" height="2"></td><td width="2" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="2" height="2"></td><td width="5"><img src="/l.gif" width="5" height="2"></td><td width="10" valign="top">•</td><td width="116" valign="top"><a id="asubGesundheit" href="#3">Bekiffter Salat?</a><br><img src="/l.gif" width="10" height="5"></td><td width="5"><img src="/l.gif" width="5" height="2"></td><td width="2" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="2" height="2"></td></tr><tr><td width="10"><img src="/l.gif" width="10" height="2"></td><td width="2" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="2" height="2"></td><td width="5"><img src="/l.gif" width="5" height="2"></td><td width="10" valign="top">•</td><td width="116" valign="top"><a id="asubGesundheit" href="#4">Penis pflastern</a><br><img src="/l.gif" width="10" height="5"></td><td width="5"><img src="/l.gif" width="5" height="2"></td><td width="2" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="2" height="2"></td></tr><tr><td width="10"><img src="/l.gif" width="10" height="5"></td><td width="2" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="2" height="5"></td><td width="5"><img src="/l.gif" width="5" height="5"></td><td width="10"><img src="/l.gif" width="10" height="5"></td><td width="116"><img src="/l.gif" width="116" height="5"></td><td width="5"><img src="/l.gif" width="5" height="5"></td><td width="2" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="2" height="5"></td></tr><tr><td width="10"><img src="/l.gif" width="10" height="2"></td><td width="2" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="2" height="2"></td><td width="5" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="5" height="2"></td><td width="10" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="10" height="2"></td><td width="116" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="116" height="2"></td><td width="5" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="5" height="2"></td><td width="2" bgcolor="#993300"><img src="/l.gif" width="2" height="2"></td></tr><tr><td width="10"><img src="/l.gif" width="10" height="5"></td><td width="2"><img src="/l.gif" width="2" height="5"></td><td width="5"><img src="/l.gif" width="5" height="5"></td><td width="10"><img src="/l.gif" width="10" height="5"></td><td width="116"><img src="/l.gif" width="116" height="5"></td><td width="5"><img src="/l.gif" width="5" height="5"></td><td width="2"><img src="/l.gif" width="2" height="5"></td></tr></table><a name="1"></a><b>Fit fürs Tauchen </b>

Sport schützt Taucher vor der Dekompressionskrankheit. Forscher ließen Ratten in Laufrädern rennen, danach simulierten sie in der Druckkammer einen Tauchgang in 60 Meter Tiefe. Bei Tieren, die nicht trainiert hatten, bildete der im Blut gelöste Stickstoff gefährliche Blasen. Bei den Läufern blieb er dagegen gelöst, selbst wenn sie nur einmal am Tag vor dem Tauchen trainiert hatten. Denn das beim Sport vermehrt gebildete Stickoxid macht die Gefäßwände glatter.

<i>Quelle: Journal of Physiology</i>

<a name="2"></a><b>Erkältungen durch Fernsehen </b>

Akuter Stress, den man passiv ertragen muss – etwa durch Gewalt in der Flimmerkiste – schwächt das Immunsystem. Krankheitserreger haben es danach eine Zeit lang leichter, den Körper zu entern. Dagegen können stressige Aufgaben wie ein enger Terminplan die Abwehrkräfte sogar stärken.

<i>Quelle: Psychophysiology</i>

<a name="3"></a><b>Bekiffter Salat? </b>

Forscher haben Hanf-Öl als neues Ernährungs-Highlight entdeckt: Es besteht zu 70 bis 80 Prozent aus Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren. Und das auch noch im optimalen Verhältnis von 3:1 – bester Schutz vor Arteriosklerose. Darüber hinaus enthält das Hanföl weitere Herz schützende Substanzen. Nur eines ist nicht drin: THC für einen Rausch.

<i>Quelle: Bundesanstalt für Getreide-, Kartoffel- und Fettforschung</i>

<a name="4"></a><b>Penis pflastern </b>

Erektionsstörungen könnten statt mit der Prostaglandin-Spritze künftig auch mit Pflastern auf dem Penis (mit demselben Wirkstoff PGE1-EE) behoben werden. Dabei bleibt einem nicht nur die Spritze in den Penis erspart. Die Erektion entsteht dann auch nicht mehr plötzlich (was viele Partnerinnen befremdlich finden), sondern baut sich langsam innerhalb von einer Stunde auf. Anders als bei der Spritze ist dafür eine gewisse Stimulation nötig. Für den Verkehr wird das Pflaster abgemacht. Ehe es erhältlich ist, sind allerdings weitere Studien nötig.

<i>Quelle: Uniklinik Tübingen</i>

<a href="#top"><font size="-2">zurück nach oben</font></a>