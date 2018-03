Der ultimative Ernährungs- und Trainingsplan für Hardgainer

Ernährungsplan und Trainingsplan für Hardgainer

Die Ernährung

Zu all dem kam selbstverständlich die entsprechende Ernährung, an fünf Tagen in der Woche mussten sich die Teilnehmer strikt an den Ernährungsplan halten. Die anderen beiden Tage waren reserviert für das, was im Leben öfter mal vorkommt: Geburtstage, Ausgehen, Bierabend mit den Kumpels. Insgesamt mussten sechs Mahlzeiten am Tag verdrückt werden. Frühstück, Mittag- und Abendessen, dazwischen kleine Snacks. Das Essen setzte sich hauptsächlich aus Getreideprodukten (Vollkornbrot, -nudeln), Kartoffeln, Naturreis, viel frischem Gemüse der Saison, Milchprodukten und magerem Fleisch (meist Geflügel) zusammen. Zwischendurch gab es Obst.

Das Prinzip der Muskel-Diät beruht auf einer ausgewogenen Kost, die kohlenhydrat- und eiweißreich ist, aber nur wenig Fett enthält. Wer zunehmen wollte, musste am Tag zwischen 3000 und 3500 Kalorien zu sich nehmen – Getränke nicht eingerechnet. In Zahlen sah das dann so aus: täglich zirka 120 Gramm hochwertiges Eiweiß, 400 Gramm Kohlenhydrate und 70 bis 80 Gramm Fett.

Die Ernährungsberaterin erklärte im Seminar, dass Eiweiß der Baustoff schlechthin für unseren Körper sei. Deswegen beinhalteten unsere Mahlzeiten bestimmte Zusammenstellungen von Lebensmitteln, die die Wertigkeit von Eiweiß erhöhen. Allein verzehrt, besitzen sie nur wenig verwertbares Eiweiß, doch in Kombination mit einem anderen Nahrungsmittel erhöht sich der Wert, so dass die Protein-Ausschöpfung größer ist. Solche Komponenten sind beispielsweise Pellkartoffeln mit Quark, ein Salat mit Mais und Bohnen, dazu Vollkornbrot oder Müsli mit Milch oder Joghurt. Für die Power beim Training sorgten die Kohlenhydrate, unser Kerosin. Davon mussten reichlich vorhanden sein, denn der Baustoff Eiweiß sollte beim Training auf keinen Fall als Brennstoff verheizt werden.

Die Downloads zum Thema

Als praktische Anleitungen haben wir Ihnen einige PDF-Dateien zum Herunterladen bereitgestellt: