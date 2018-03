Alternde Organe: Ersatzteile für den Körper

Bernd Salz, 38, ist ärztlicher Transplantations-Koordinator der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) an der Universitäts-Klinik Bonn. Frage: Was passiert, wenn in Ihrer Region bei einem Menschen der Hirntod festgestellt wird? Salz: Dieser Mensch ist deshalb ja nicht automatisch ein Organspender. Dazu braucht es auch die Einwilligung zur Organentnahme, entweder in Form eines Organspendeausweises oder indem die Angehörigen im Sinne des Verstorbenen entscheiden. Oft ist das Gespräch mit den Verwandten meine Aufgabe. Ich fahre in das Krankenhaus, das den potentiellen Spender gemeldet hat, spreche mit dem behandelnden Arzt, schaue mir die Krankenakte an und spreche dann mit den Angehörigen. Das ist schon eine schwierige Situation. Der Diagnose Hirntod geht ja meist kein langer Krankheitsweg voraus, die Menschen werden mitten aus dem Leben gerissen. Damit müssen die Angehörigen erst mal klarkommen. Oft sind sie völlig durcheinander.

Frage: Verstehen sie das Phänomen des Hirntods?



Salz: Auf Anhieb nicht, denn ein Hirntoter sieht eben nicht aus wie ein Toter, nach unserem traditionellen Verständnis. Er ist nicht kalt, nicht leichenblass, das Herz schlägt und sogar sein Brustkorb hebt und senkt sich. Vom Gefühl her ist dieser Mensch für seine Angehörigen nicht tot. Da ist es wichtig, mit den richtigen Worten zu erklären, dass Maschinen die Körperfunktionen übernommen haben und der Kreislauf nur künstlich aufrecht erhalten wird. Manchmal "bewegen" sich Hirntote sogar. Das sind zwar reine Muskelreflexe, die nichts mit der Hirntätigkeit zu tun haben, doch es wirkt selbst auf Ärzte und Pflegepersonal gespenstisch.



Frage: Wie erklären Sie das den Angehörigen?



Salz: Ich höre mir alle Fragen und Vorbehalte genau an, und auf alle gibt es eine offene und klare Antwort. Wichtig ist, dass die Angehörigen das Diagnoseschema verstehen, das ja den Hirntod auf mehrere Arten nachweist, zur Sicherheit von zwei Fachmedizinern, die die Untersuchung unabhängig voneinander durchführen. Es gibt Fälle, in denen die Angehörigen bei der Diagnose dabei sein wollen. Wenn sie psychisch dazu in der Lage sind, spricht nichts dagegen. Doch das kann auch sehr belastend sein, das muss man von Fall zu Fall ausloten. Manchmal sind die Angehörigen aber auch zu durcheinander und geschockt für eine Entscheidung. Dann versuche ich, einen Zeitaufschub zu bekommen. Sonst gilt: Keine Entscheidung heißt auch keine Organspende.



Frage: Empfinden Sie es als Niederlage, wenn jemand trotz Ihrer Erklärungen keine Einwilligung geben?



Salz: Keinesfalls, das Ergebnis des Gesprächs ist zu jedem Zeitpunkt offen. Schließlich müssen die Angehörigen fortan mit dieser Entscheidung leben. Ist sie nicht ausgereift, können sich daraus große seelische Probleme. So hatte beispielsweise ein Ehepaar einander versprochen, sich im Tod die Hand zu halten, bis diese kalt wird. Obwohl sich der Mann zu Lebzeiten für eine Organspende ausgesprochen hatte, kam es nicht dazu, weil es der Frau so wichtig war, dieses Versprechen einzulösen. Ich habe sie in diesem Entschluss bestärkt. Man darf den Trauernden nicht auch noch ein schlechtes Gewissen machen.



Frage: Wie groß ist der Anteil der Zustimmungen?



Salz: Um die 60 Prozent. Bei Kindern stimmen die Eltern sogar noch häufiger zu.



Frage: Wie geht es weiter, wenn die Einwilligung erteilt worden ist?



Salz: Dann geht die Routinearbeit los: Ich gebe die Daten des Spenders – Alter, Gewicht, Größe, Blutgruppe und Gewebemerkmale – an Eurotransplant weiter und organisiere den kompletten Operationsablauf. Manchmal kommen mehrere Entnahmeteams, das muss alles reibungslos klappen. Außerdem bin ich bei der Entnahme dabei und achte darauf, dass dem Toten mit dem nötigen Respekt begegnet und der Leichnam nach der Organentnahme würdevoll versorgt wird. Schließlich stehe ich bei den Angehörigen im Wort. Ich bin der letzte, der den Leichnam verläßt.



Frage: Hören Sie jemals wieder etwas von den Angehörigen?



Salz: Sehr oft. Ich mache ihnen immer das Angebot, sie über den Erfolg der Transplantation zu informieren. Natürlich ohne die Identität der Empfänger preiszugeben. Die Angehörigen erfahren dann zum Beispiel, dass die Leber"einem jungen Mann in Süddeutschland das Leben retten konnte". Viele Angehörige rufen teilweise noch nach Jahren an, um sich zu erkundigen, ob die gespendeten Organe noch "laufen".



Frage: Schöpfen die Verwandten Trost aus der Organspende?



Salz: Trost schöpfen sie vor allem aus dem Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Vielen erscheint der Tod weniger sinnlos, wenn dadurch noch anderen Menschen geholfen werden kann.



Frage: Manchen die Menschen Unterschiede zwischen den einzelnen Organen?



Salz: Oh ja, das Herz als Symbol der Gefühle und die Augen als Spiegel der Seele – da haben viele Menschen Schwierigkeiten, einer Entnahme zuzustimmen. Diese Organe werden am häufigsten von einer Spende ausgeschlossen.



Frage: Wie halten Sie es aus, ständig mit fassungslosen Hinterbliebenen konfrontiert zu werden?



Salz: Indem ich mir immer wieder vor Augen halte, dass ich diesen Menschen in einer Krisensituation helfe. Das ist zwar anstrengend, denn ich leide immer ein Stückchen mit, aber eben auch motivierend, wenn ich sehe, dass Angehörige durch meine Unterstützung besser mit der Situation zurecht kommen. Nach jedem Gespräch suche ich mir eine ruhige Ecke, um zehn Minuten nachzudenken. Einfach um zu reflektieren, ob ich richtig mit den Menschen umgegangen bin. Der schlimmste Gedanke ist für mich, ich würde abstumpfen und nur noch mechanisch mein Programm abspulen.



Frage: Was empfinden Sie als am schwierigsten an Ihrem Job?



Salz: Es ist eine Arbeit, bei der man sich ständig selbst motivieren muss. Man heilt ja nicht direkt. Den Patienten, der ein Herz oder eine Leber von einem "meiner" Organspender bekommt, den sehe ich ja nicht. Immerhin: ich bin hier an der Uniklinik oft in Kontakt mit Patienten, denen ein Organ eingepflanzt wurde und bekomme so von der Freude und dem neuen Lebensmut der Empfänger einiges mit. Dann weiß ich, dass sich dafür jede Mühe lohnt.



Unter www.bzga.de/organ/ausweis.htm kann man Organspendeausweise bestellen.