Schutz für die Windschutzscheiben: Erste Hilfe bei Steinschlag

Es muss nicht gleich ein Meteorit sein. Auch ein kleiner Kiesel kann zur Katastrophe führen. Unsere Steinschlag-Strategien

1. Erste Hilfe leisten

„Kommt Feuchtigkeit an die offene Stelle, ist der Schaden irreparabel“, so Thomas Klein vom Bundesverband Autoglaser (www.bv-autoglaser.de). Viele Firmen bieten Scheibenpflaster für den Notfall an

etwa (www.carglass.de). Damit können Sie den Einschlag abdichten. Klebeband tut’s auch. „Dennoch sollten Sie den Schaden schnell in einer Fachwerkstatt reparieren lassen.“