Handy-Krankheiten: Hast du eine dieser 6 Smartphone-Krankheiten?

Mit dem Smartphone quatschen, mailen, chatten – das schwächt nicht nur den Akku, sondern auch deine Gesundheit. Erste Hilfe für 6 typische Handy-Krankheiten

Zu Beginn der Handy-Ära vor über 20 Jahren war die Strahlung der kleinen, eingebauten Sender die größte Gesundheitssorge der Benutzer. Würde man vom Telefonieren Krebs bekommen? Passiert ist nichts. Und doch treten heute unerwartete Gesundheitsprobleme im Zusammenhang mit der Nutzung von Smartphones und Tablets auf, die Betroffene und Ärzte vor neue Herausforderungen stellen. Achte auf diese Anzeichen, bevor Beschwerden chronisch werden.

1. Handy-Krankheit: Smartphone-Akne

Wenn du beim Stichwort Übertragung von Krankheiten nur an Türklinken und Klobrillen denkst, übersiehst du möglicherweise eine heimtückische Brutstätte von Bakterien und anderen Keimen. Für eine in der Fachzeitschrift "The International Journal of Clinical Practice" vorgestellten Studie nahmen die Forscher Abstriche von Handy-Displays. Sie fanden Staphylokokken, Streptokokken und andere potenzielle Krankheitserreger. Jedes 6. Handy ist mit Fäkalien-Spuren belastet, da es viele mit dem Händewaschen nach dem Toilettengang anscheinend nicht so genau nehmen. Mögliche Folgen für die Gesundheit: Pickel, Akne und Hautreizungen an jener Wange, die mit dem Gerät beim Telefonieren in Berührung kommt.

Was mache ich bei Smartphone-Akne?

Eigentliches Problem ist also nicht das Gerät, sondern mangelnde Hygiene. Wasche dir die Hände 30 Sekunden lang mit warmem Wasser und Seife. Anschließend gut abtrocknen und erst dann zum Handy greifen. Ist Händewaschen unterwegs nicht möglich, reinige das Telefon einmal am Tag mit Hygienespray oder antiseptischen Tüchern aus dem Drogeriemarkt. Spray oder Tücher sollten weder Spülmittel noch Alkohol enthalten, um das Display nicht zu beschädigen. Und picklige Haut an der Wange behandelst du mit Zinksalbe, im Extremfall mit antibiotischer Salbe, die dir der Arzt verschreibt.

>>> Wirksame Strategien gegen Pickel

2. Handy-Krankheit: Tel-bogen oder Handy-Ellbogen

Probleme mit den Ellenbogen treten bekanntermaßen bei Tennisspielern auf. Doch auch Vieltelefonierer können davon betroffen sein. Zu dem Ergebnis kommt eine US-Studie der Cleveland Clinic in Ohio. Bemerkbar machen sich die Beschwerden in Form von Kribbeln im Unterarm und einem steifen Ellenbogengelenk sowie einem Taubheitsgefühl im kleinen Finger. Mediziner sprechen bei diesem Krankheitsbild vom Kubitaltunnel-Syndrom, umgangssprachlich Cellbow genannt, zusammengesetzt aus den englischen Begriffen Cell Phone (Mobiltelefon) und Elbow (Ellenbogen).

Was mache ich bei Handy-Ellbogen?

Der menschliche Ellenbogen ist nicht dafür gemacht, über längere Zeit in einer stark gebeugten Haltung zu verharren. Doch genau das passiert beim Telefonieren, wenn du dein Handy ans Ohr hältst. Falls du häufiger mal Gespräche führst, die länger als 10 Minuten dauern, ist ein Headset oder Bluetooth-Kopfhörer die einfachste und effektivste Lösung. Ist das für dich nicht möglich, wechsele mindestens alle 2 Minuten beim Telefonieren die Seiten, so dass der Arm zwischendurch entlastet wird.

>>> 14 Übungen für eine bessere Haltung