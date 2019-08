Essen bei Hitze: Diese 6 kalorienarmen Lebensmittel kühlen von innen – besser als jedes Eis

Ananas kühlt, ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen und hilft durch das enthaltene Enzym Bromelain gleichzeitig auch noch der Fettverbrennung auf die Sprünge. Außerdem verbessert Bromelain die Aufnahme von Eiweiß.

Zitrone verwendest du nur während der Erkältungszeit? Höchste Zeit, das zu ändern. Zitrusfrüchte enthalten nicht nur viel Wasser, sie wirken gleichzeitig erfrischend und belebend. Du kannst sie pressen und mit Wasser mischen, oder – falls dir das zu sauer ist – in Scheiben schneiden und in einen großen Wasserkrug hinzugeben. Das Wasser ist dadurch weniger sauer, sorgt aber trotzdem für einen Frische-Effekt.

Gurke kühlt nicht nur, sie enthält gleichzeitig kaum Energie, lediglich 12 Kalorien pro 100 Gramm. Da eine Gurke zudem zu 95 Prozent aus Wasser besteht, füllt sie deinen Wasserspeicher zusätzlich auf. Und gerade im Sommer ist dein Flüssigkeitsbedarf an Wasser besonders hoch.

Keine eiskalten Getränke oder Speiseeis – doch was kannst du essen, um für Erfrischung zu sorgen? Diese Lebensmittel sorgen für eine Abkühlung:

Ananas kühlt nicht nur, sie fördert sogar die Fettverbrennung © New Africa / Shutterstock.com

4. Joghurt

Gesäuerte Milchprodukte wie Joghurt, aber auch Quark, Buttermilch und Kefir wirken an heißen Sommertagen wie Medizin. In Indien wird zur Abkühlung der Lassi getrunken, ein Getränk aus Joghurt mit Mineralwasser oder Milch. Kein Wunder, denn Milchprodukte wirken kühlend.

5. Tomaten

Nicht nur die kühlenden Eigenschaften machen Tomaten zum perfekten Sommer-Snack, das Fruchtgemüse enthält gleichzeitig viel Wasser. Außerdem liefern sie eine Menge Antioxidantien, die deine Zellen vor schädlichen Einflüssen schützen, auch vor gefährlichen UV-Strahlen – auf die Sonnencreme solltest du dennoch nicht verzichten. Tomaten passen gut in einen Salat, lassen sich aber auch pur snacken.

6. Wassermelone ist eine kalorienarme Erfrischung

Wassermelone sollte im Sommer regelmäßig auf deinem Speiseplan stehen. Sie enthält mit 38 Kalorien pro 100 Gramm nicht nur wenig Energie, sie kühlt zudem besonders gut von innen heraus und kann so Schweißausbrüche verhindern. Du musst sie übrigens nicht zwangsweise pur essen – Melone lässt sich auch ganz schnell und einfach in einen gesunden und proteinreichen Salat verwandeln. Alles, was du dafür brauchst, ist klein geschnittene Melone und Feta, grüne Oliven, sowie hochwertiges Olivenöl und Salz und Pfeffer. Alles vermengen, schon ist deine Abkühlung verzehrfertig.

Der Sommer kann (wieder) kommen. Mit diesen kühlenden Lebensmitteln bist du für heiße Tage gewappnet. Und denk dran, kalte Getränke und Eis heizen dich eher auf, als dass sie abkühlen.