Fremde Länder: Exotische Krankheiten, die Sie kennen sollten

Englische Krankheit oder China-Restaurant-Syndrom kommen Ihnen spanisch vor? Wir sagen, was sich dahinter verbirgt

Deutschländerfraktur

Eine Art Ermüdungsbruch im Mittelfußknochen, "provoziert durch dauernde mechanische Belastung", erklärt Dr. Friedel Hartmann, Orthopäde aus Brandenburg.

Behandlung: Einlagen, die den Mittelfußknochen entlasten, und viel Ruhe führen meist zur Heilung . Selten: Operation

Ägyptische Körnerkrankheit

"Sie ist die am weitesten verbreitete Bindehautentzündung in verarmten Ländern mit trockener Hitze", so Professor Gerd Burchard, Leiter des Instituts für Tropenmedizin in Hamburg.

Behandlung: Antibiotische Augentropfen, Tabletten oder Operation

Spanischer Kragen

Die Vorhaut des Penis ist mit der Eichel verklebt oder weist eine ringförmige Vernarbung auf und lässt sich nicht zurückschieben.

Behandlung: Die Penisspitze wird sechs Wochen lang mit Cortisoncreme behandelt. Hilft das nicht, folgt eine Beschneidung.

Englische Krankheit

Der Körper leidet unter Vitamin-D-Mangel. Folge: "Der Aufbau der Knochen ist gestört", erklärt Professor Berthold Koletzko, Präsident von der Deutschen Gesellschaft für Ernährungswissenschaften.

Behandlung: Viel frische Luft (Körper nimmt Vitamin D auch durch Sonnenlicht auf) und Milchprodukte (Calcium für den Knochenaufbau).

China-Restaurant-Syndrom

In der Asia-Küche wird das Salz Glutamat oft als Geschmacksverstärker benutzt. „Manche Menschen vertragen dieses Aroma nicht“, sagt Koletzko. Folgen: Schweißausbruch, Juckreiz, Kopfschmerz.

Behandlung: Nicht notwendig. Die Beschwerden sind kurz und treten oft nur nach einzelnen Gerichten.