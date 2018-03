Besser unterwegs im Gelände: Fahrtechnik für Mountainbiker

Bei einem Sturz sollten Sie auf den Füßen landen © Shutterstock

Stürze: So fallen Sie richtig vom Fahrrad

Im Gelände ist ein Sturz manchmal unausweichlich. Wir sagen, wie Sie am sichersten den Abgang machen

Richtig zu stürzen ist bei jedem Risikosport das A und O. Wer richtig fallen kann wird sich in den seltensten Fällen verletzen. Sebastian Breßer, Leiter der Mountainbike-Schule Bikeride in Witten, erklärt, wie Sie einen Sturz am besten überstehen.

Üben: Bereiten Sie sich auf den Ernstfall vor. "Trainieren Sie am besten auf einer weichen Wiese", rät Breßer. Springen Sie vom Bike, indem Sie einen Bocksprung über den Lenker machen. Mit den Füßen und Armen gut abdrücken, dann das Rad nach hinten durchschieben. Breßer: "Versuchen Sie, mit den Beinen aufzukommen."

Fallen: Ist ein Sturz unausweichlich, denken Sie an die oben beschriebene Übung. Wenn es Ihnen nicht möglich ist, auf den Füßen zu landen, rollen Sie sich wie ein Judoka ab. Nutzen Sie den Schwung und lösen Sie die Hände vom Lenker (meistens ist der Schwung so groß, dass sich die Pedale von selbst ausklinken). Versuchen Sie, mit den Armen zuerst aufzukommen, um eine Judorolle einzuleiten. Wichtig: Das Kinn dabei Richtung Brustbein ziehen!