Fashion-News der Woche: Das sind die wichtigsten Neuigkeiten aus Mode & Lifestyle

Anders rum geht es auch! Die digital-first Marke MADE.COM aus hat sich zuerst online einen Namen gemacht und eröffnet nun seinen zweiten Showroom in Deutschland. Auf 400 Quadratmeter stellt die britische Möbelmarke ihre Bestseller aus und bietet dank großformatiger Touchscreens die Möglichkeit, diese auch sofort zu erwerben. Es lohnt sich vor allem auch per App ein Auge auf die Kollektionen zu haben, da das Sortiment durchschnittlich zwei Mal pro Woche aktualisiert und erweitert wird. Eine tolle Alternative zum Schweden-Riesen!

Die Levi's Made & Crafted-Kollektion ist ab sofort verfügbar © Levi's/PR

"Welcome to the New West", so lautet das Motto der neuen "Made & Crafted-Kollektion" von Levi's. Die kräftigen Farben von Mexiko City, die sonnigen Landschaften und das lebendige Straßenleben haben die Frühjahr/Sommer-Kollektion inspiriert. Traditionelle Stoffe und Handwerkstechniken treffen auf moderne Schnitte und 80er-Oversized-Silhouetten. Besonders auffällig sind die knöchellangen Chinos mit doppelter Bundfalte, die für einen superentspannten Casual-Look sorgen und sich zu Sneakern kombinieren lassen. Eine tolle Kollektion, um Abwechslung in den Kleiderschrank zu bekommen, ohne zu dick aufzutragen.

24.05.2019

