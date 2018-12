Fehler beim Autofahren: 10 Gewohnheiten am Steuer, die Sie unbedingt vermeiden sollten

Auch wenn es beim Einparken in enge Lücken nicht immer zu vermeiden ist: Das Lenken im Stehen gewöhnen Sie sich am besten ab, denn Lenkung, Reifen und Vorderachse werden dadurch unnötig härter gefordert. Wichtig: Auf keinen Fall beim Lenken im Stand auch die Bremse treten! Achten Sie darauf, wenigstens leicht in eine Richtung zu rollen, um die Mechanik zu entlasten. Bei Autos ohne Servolenkung fällt dadurch auch das Lenken deutlich leichter.

Lassen Sie den Motor nicht im Stand warmlaufen! © Shutterstock.com / Jarhe Photography

Fehler#4: Motor im Stand laufen lassen

Im Winter heizen viele mit einem laufenden Motor schon mal das Auto auf, während Eis gekratzt wird. Das wärmt auch noch schön die Scheiben auf. Allerdings ist dieses Verhalten laut StVO verboten. Ein kalter Motor braucht im Stand viel länger, bis alles auf Betriebstemperatur kommt und stößt bis zu dreimal mehr schädliche Abgase aus. Auch der Benzinverbrauch ist stark erhöht. Zudem ist der Motor viel länger der Kaltstart-Belastung ausgesetzt, in der das Öl nicht so schnell an die Stellen gelangt, an denen es gebraucht wird. Wichtige Bauteile verschleißen somit schneller.

Fehler#5: Kupplung an der Ampel permanent durchtreten

Wird vor allem gerne auf der Poleposition gemacht, um beim Wechsel auf Grün sofort anfahren zu können. Allerdings wird dadurch das Ausrücklager der Kupplung stark beansprucht. Die gesamte Kraft lastet auf der Kupplungsfeder, die dafür nicht ausgelegt ist – zumindest nicht so lange. Folge: Der Verschleiß des Bauteils erhöht sich deutlich. Und ist das Ausrücklager verschlissen, was sich zuerst durch ungewöhnliche Geräusche bei durchgetretener Kupplung bemerkbar macht, muss nicht selten die komplette Kupplung ausgetauscht werden, was ganz schön ins Geld gehen kann.

Fehler#6: bergab dauerbremsen

Wer bergab ständig mit dem Fuß auf der Bremse steht, und sei es nur leicht, kann sie schnell überhitzen. Auf langen Bergab-Strecken kann die Bremsscheibe schnell extreme Hitze erreichen und dabei den Wasseranteil verdampfen, der sich in der Bremsflüssigkeit befindet. Im schlimmsten Fall versagt die Bremse komplett. Auch erhöht sich durch die ungewöhnlich intensive Belastung deren Verschleiß. Besser: Kombinieren Sie die Bremswirkung Ihres Motors (Faustregel: bergab den gleichen Gang wie bergauf) mit kurzen, ruhig bei Bedarf auch etwas festeren Tritten auf das Bremspedal.