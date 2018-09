Felsklettern: Warum Sie sich endlich aus der Kletterhalle an den Fels wagen sollten

Klettern ist das perfekte Ganzkörper-Workout. Sie wollen endlich raus aus der muffigen Boulder- oder Kletterhalle? Die besten Tipps für Ihre ersten Griffe und Tritte am echten Fels

Nur noch zwei Griffe und ein Tritt, dann bin ich oben. Ich stehe auf einem kleinen Felsvorsprung, sichere mein Seil in den Umlenkkarabiner und rufe "Take!" nach unten. Mein Partner 20 Meter unter mir zieht das Seil straff. Bevor ich das Kommando zum Ablassen gebe, lasse ich meinen Blick schweifen. Und der ist wirklich atemraubend. 100 Meter unter mir das Arve-Tal, direkt gegenüber die Gletscher der Aiguille du Midi, mit knapp 4000 Meter der imposante Fels-Vorposten des höchsten Berges Westeuropas: dem Mont Blanc. Wahnsinn! Ich stehe am höchsten Punkt der Gailland-Wand, einem kleinen Klettergarten in der Nähe des Skiorts Chamonix-Mont-Blanc – mitten in den französischen Alpen. Nicht schlecht für meinen ersten Ausflug aus der Kletterhalle an den echten Fels. Warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Felsklettern ist ganz anders und viel aufregender als Klettern in der Halle.

Warum überhaupt am Fels klettern?

Der Indoor-Kletter- und Bouldersport boomt. Doch viel weniger wagen den Weg an den Fels, dorthin, wo der Kletter-Sport eigentlich herkommt. Klar, hat Felsklettern ein paar Nachtteile: die langen Anfahrtswege (schließlich wohnt nicht jeder in Gebirgsnähe), zusätzliche Ausrüstung und auch das Wetter sollte passen. Doch die Vorteile überwiegen deutlich:

"Willkommen an meinem Arbeitsplatz", begrüßt uns Gaspard Valette Morel, Klettertrainer aus Chamonix, Frankreich, als wir unsere Ausrüstung auspacken. Es sind 25 Grad, Sonnenschein, um uns herum die französischen Alpen. Ein Outdoor-Workout an der frischen Luft mit diesem grandiosen Panorama schlägt jede Kletterhalle der Welt. Außerdem ist Felsklettern viel abwechslungsreicher, weiß der Experte. Es gibt keine Laborbedingungen wie in der Halle. Nichts ist farblich markiert, es ist nicht sofort überschaubar, wo es lang geht. Der Fels gibt die Route vor und jeder Riss, jedes Loch, jede Platte ist anders. Es geht nicht um Zeit, es ist mehr eine Art Abenteuer, natürlich auch mit mehr Risiko, ein echtes Naturerlebnis eben.