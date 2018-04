Fibo 2018: Die 6 spannendsten Fitness-Trends der FIBO

Dieses Wochenende präsentiert die Sportbranche auf der weltweit größten Fitnessmesse FIBO in Köln ihre neuen Produkte. Diese Tools und Fitness-Trends haben uns begeistert

Wie jedes Jahr versammelt sich die gesamte Fitnessbranche vom 12. bis 15. April auf der FIBO in Köln. In diesem Jahr präsentierten über 1000 Aussteller aus dem In- und Ausland ihre Innovationen auf der 160.000 Quadratmeter großen Fläche des Kölner Messegeländes. Und der Andrang ist groß: Insgesamt werden rund 150.000 Fach- und Privatbesucher erwartet.

Bevor die Messe am Samstag für Besucher öffnet, sind wir vorab einmal durch die Messehallen geschlendert und haben uns die neuen Produkte und Fitness-Trends für Sie angeschaut. Diese 6 Highlights sind uns besonders aufgefallen: