Workout-Wahl: Hantel oder Maschine?

Rechtzeitig vor dem Urlaub den Körper tunen? Diese Methode ist für Ihr Krafttraining optimal

Wer regelmäßig in ein Fitness-Studio geht, der kennt die zwei Fraktionen: Fortgeschrittene trainieren an freien Gewichten, Mädels und Einsteiger an Maschinen.

Auf den ersten Blick ist das ja auch in Ordnung – es gibt schließlich viele gute Gründe, die für ein Training mit Lang- und Kurzhanteln sprechen: Weniger Staus als an den Geräten, größere Spiegel, um den korrekten Bewegungsablauf zu kontrollieren, außerdem ein gezielteres Workout, weil Maschinen mit den festgelegten Bewegungsradien nur wenig Variationsmöglichkeiten bieten, um die Muskulatur umfassend zu trainieren.

Doch Moment mal – den letzten Punkt können wir entkräften. Denn Maschinentraining bietet auch Fortgeschrittenen einen exzellenten Kraft- und Muskelzuwachs. Wenn Sie folgende fünf Punkte beachten.