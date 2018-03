Das verraten Ihre Fingernägel über Ihre Gesundheit

Wenn der Fingernagel direkt betroffen ist, also auf keine weitere indirekte Krankheit hinweist, dann ist es oftmals eine der folgende Erkrankungen:

So sollten gesunde Fingernägel aussehen: glatte Oberfläche ohne Dellen, mit einem dezenten Glanz, eine leichte rosa Färbung und elastisch. Wenn Sie nicht unter jedem Fingernagel den sogenannten “Nagelmond” haben, der wie ein milchig-weißer Halbmond aussieht und direkt von unserem Nagelbett abgeht, ist das kein Grund zur Sorge. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Beim kleinen Finger erkennt man den Nagelmond oftmals gar nicht mehr. Der Fingernagel wächst im Durchschnitt etwa 0,5 bis 1,2 Millimeter pro Woche. Bei älteren Menschen wachsen Nägel langsamer. Zudem gibt es jahreszeitliche Schwankungen, im Winter wachsen die Nägel etwas langsamer, im Sommer schneller. Warum? Einfache Antwort: Das UV-Licht der Sonne fördert die Produktion von Vitamin D im Körper. Das wiederum regt das Nagelwachstum an.

Weiße Flecken auf den Fingernägeln sind harmlos. © OHishiapply / Shutterstock.com

Fazit: Meine Nägel sehen komisch aus, wann sollte ich zum Arzt?

Bei Verfärbungen der Fingernägel sollten Sie zum Hautarzt gehen. Hier könnten Bakterien in den Nägeln und der Haut die Ursache sein. Ein schwarzer Fleck kann – wenn keine Quetschungen oder andere Unfälle vorliegen – ein Hinweis auf Hautkrebs sein. Über einen Mangel in der Ernährung sagen die Form oder Farbe der Nägel dagegen eher selten etwas aus. Einzig wenn die Nägel sich waagerecht aufsplitten, ließe das ein Hinweis auf Eisenmangel zu. Der aber eher auf eine Erkrankung der Schilddrüse zurückzuführen als auf ein direktes Nahrungsdefizit.



