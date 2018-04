Vorspiel: Diese Vorspiel-Techniken machen Frauen wirklich heiß

Das Vorspiel ist eine der besten Gelegenheiten, der Liebsten zu zeigen, was Sie im Bett gerne mal ausprobieren wollen oder wo Ihnen Berührungen am besten gefallen. Sexspiele, wie zum Beispiel scharfe Experimente mit Sextoys passen wunderbar ins Vorspiel (dazu später mehr). Aber auch Wünsche wie Analsex oder BDSM-Spiele können Sie der Liebsten bei der erotischen Ouvertüre ins Ohr flüstern.

So machen Sie sie scharf – die 8 besten Ideen fürs Vorspiel

Genug der Thorie! Zeit, sich den praktischen Dingen zu widmen. Gründe, warum Sie das Vorspiel unbedingt ernstnehmen sollten, haben Sie jetzt schließlich genug. Das Wichtigste dabei: Sie sollten nicht immer dasselbe Programm abspulen, sondern die Liebste immer mal wieder überraschen. Wir hätten da ein paar heiße Ideen für Sie.

1. Machen Sie sie mit Worten scharf

Das Vorspiel beginnt nicht erst beim Küssen oder mit heißen Fingerspielen. Schon allein mit Worten können Sie die Liebste nämlich ordentlich in Stimmung bringen. Einen nachhaltigen Effekt haben Kommentare in Situationen, in denen Sex nicht möglich ist. Als Beispiel folgende Situation: Sie sind mit der Liebsten in der Stadt shoppen und flüstern ihr ins Ohr: "Weißt du eigentlich was für einen sexy Knackarsch du in dieser Jeans hast. Ich würde zu gern knabbern". Aber auch Textnachrichten sind zielführend. Schreiben Sie ihr zum Beispiel, dass Sie sich im Büro kaum konzentrieren können, weil Sie ständig an ihre Lippen denken müssen. Der Effekt solcher wörtlichen Zeichen Ihrer Begierde kommt verzögert – wenn Sie beide zuhause sind, kann Sie es kaum erwarten, Ihnen zu geben, wonach Sie begehren.

>>> Mehr Inspiration gefällig? Mit diesen Tipps machen Sie Frauen total scharf

2. Lassen Sie Blicke sprechen

Kann man eine Frau mit Blicken scharfmachen? Und ob! "Die positive Erwartung macht bei Frauen einen großen Teil der Erregung aus", sagt Dr. Michael Sailer, Sexualtherapeut aus Chicago. Der schelmische Blick eines heißen Kerls an der anderen Seite der Bar kann eine Frau lüstern machen, bevor er nur ein Wort gesprochen hat. Aber nicht nur beim Flirten funktioniert dieser Trick, auch in einer längeren Partnerschaft. Viele Paare schauen sich nicht mehr lange in die Augen. Legen Sie es drauf an. Schauen Sie der Liebsten lange und intensiv in die Augen (zum Beispiel, wenn Sie am Wochenende nebeneinander aufwachen). Tun Sie nicht mehr als das – wir versprechen, die Liebste wird ganz von selbst Ihre Nähe suchen.

3. Machen Sie sich nass

Wann haben Sie das letzte Mal zusammen gebadet oder geduscht? Wann waren Sie das letzte Mal mit Ihrer Partnerin im Wellenbad oder in der Sauna? Wenn Sie sich nicht mehr erinnern können, sollten Sie Ihre Erinnerung schnellstens auffrischen. Unter der Dusche oder am Beckenrand findet nämlich häufig das schärfste Petting statt. Schäumen Sie die Liebste unterm warmen Wasserstrahl ein, zeigen Sie Ihr mit den Augen Ihre Bewunderung. Wie hungrig Sie auf den Körper Ihrer Liebsten nach der Sauna sind, müssen wir Ihnen ja nicht verraten – ihr geht es nicht anders. Einzige Regel in der Sauna oder dem Schwimmbad: konzentrieren Sie sich nur auf sie, wenn Sie andere Frauen anschauen, machen Sie folgenden Sex zunichte.

4. Küssen ist Pflicht

Küssen ist definitiv die beste Methode, um eine Frau in Stimmung zu bringen. Vor allem in längeren Beziehungen kommen lustvolle Zungenküsse leider oft zu kurz – deswegen ist es nicht verwunderlich, dass Frau sich seltener auf Verführungsversuche einlässt. Für viele Frauen ist ein intensiver Kuss jedoch sogar fast besser als Sex selbst – weil er sehr intim ist. Indem Sie die Liebste am ganzen Körper mit Küssen bedecken, zeigen Sie ihr außerdem Ihre Wertschätzung.

5. Vergrößern Sie den Hautkontakt

Die Haut ist mit rund 2 Quadratmetern unser größtes Sinnesorgan und gleichzeitig eine riesige erogene Zone. Frauen sind sogar noch empfindlicher auf taktile Reize als Männer. Heißt: Ohne, dass Sie Finger oder Mund einsetzen müssen, können Sie die Herzdame durch bloßen Hautkontakt erregen. Indem Sie sich zum Beispiel gemeinsam nackt ins Bett legen, sorgen Sie für elektrisierendes Kribbeln. Und bei einer Massage widmen Sie sich jeder Körperpartie ausgiebig – dabei werden Glückshormone frei.

>>> Fass mich an: So gelingt die erotische Massage