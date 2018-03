Beach-Workout: Fit am Strand

Ihr Urlaub steht noch bevor? Wir verraten Ihnen das ultimative Fett-weg-Workout für Ihre Strandfigur. Wer in der Badehose vor allem mit Bauchmuskeln glänzen will, hier finden Sie die entscheidenden Tipps zum Sixpack. Und auch für Spargel-Tarzans gibt´s Tricks, um am Strand eine imposante Figur zu machen.