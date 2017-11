Fett-weg-Vorbild Alexander: Fit an Herd und Hantelbank

In seiner Jugend zählte Alexander zu den sportlichen Typen. Der Fußballplatz war praktisch sein zweites Zuhause und er hatte das Potenzial zur Profikarriere. Dennoch entschied er sich für eine Lehre als Koch. „Es war eine sehr harte Ausbildung, ich stand in der Regel 10 bis 11 Stunden täglich in der Küche“, sagt er. Die Fußballschuhe verstauben im Schrank, leckeres Essen ist immer in greifbarer Nähe. „Oft habe ich Nudeln mit Sahnesoße gegessen, und abends gab es mit den Kumpels noch das eine oder andere Feierabendbier.“ Nach der Ausbildung wird es noch stressiger: Alexander arbeitet von halb 6 bis 14 Uhr in einem Restaurant in der Oberpfalz. Anschließend geht es bis 20 Uhr weiter im elterlichen Betrieb.

