Kistenheben 2.0: Fit mit dem Farmer's Walk

Kardio-Training wird jetzt kräftiger: Der Farmer’s Walk – Gehen mit Kisten – holt in rund 20 Minuten alles raus, was Herz und Muskeln zu bieten haben

Farmer's Walk: Sie halten in beiden Händen je eine Wasserkiste. (Noch zu schwer? Dann arbeiten Sie mit 1 bis 2 leeren Flaschen pro Kasten.) Die Schultern nach hinten unten ziehen. Einen Schritt vorgehen. Marschieren Sie dann in maximalem Tempo weiter, dabei aber nicht laufen! Sprich: Ein Fuß bleibt stets am Boden.

Warm-up

6 simple Übungen, die vor jedem Walk Pflicht sind: 1 Minute lang Hampelmänner

Kopf 4-mal nach links und rechts drehen, anschließend 8er-Kreise mit dem Kinn beschreiben (4-mal)

Arme seitlich kreisen lassen, von kleinen zu großen Kreisen (4-mal)

Uhrzeiger-Armheben: in Bauchlage die Arme je 4-mal auf 5 vor 1, 10 vor 2 und Viertel vor 3 heben

Becken kreisen lassen, dann vor- und zurückkippen (jeweils 4-mal)

Schrittstellung, das vordere Knie 4-mal vor- und zurückschieben, anschließend die Seiten wechseln

Einsteigertraining

Gehen Sie 20 Sekunden. Kästen abstellen und 40 Sekunden Pause einlegen. Hände und Schultern lockern. 4-mal wiederholen, dann 2 Minuten Pause. 4 Durchgänge. Trainingstage: Woche 1 + 2 Dienstag und Donnerstag, Woche 3 + 4 Mittwoch und Freitag Intensität: Nehmen Sie jeweils eine 6er-Kiste mit 1,5-Liter- PET-Flaschen (alternativ zwei 10-Kilo-Hanteln).

Fortgeschrittene

30 Sekunden Gehen wechseln Sie mit 30 Sekunden Pause ab. Hände und Schultern mobilisieren. Kombi 4-mal absolvieren, dann 2 Minuten Pause. Ablauf 4-mal wiederholen. Trainingstage: Woche 1 + 2 Dienstag und Donnerstag, Woche 3 + 4 Mittwoch und Freitag Intensität: Packen Sie je einen 6er- Kasten mit 1-Liter-Glasflaschen (macht 12 Kilo Gewicht in jeder Hand).