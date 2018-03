Sportgerät: Fitness auf drei Rädern

Auf dem Dreirad zur perfekten Kondition. Wir haben getestet, wie Sie sich mit dem neuartigen Trikke fit rollern können

Das Trikke (gesprochen Treik) ist ein Erwachsenen-Roller mit drei Rädern. Das Sportgerät verspricht eine erstaunliche Beschleunigung, angeblich bis zu 30 km/h. So geht’s: Der Fahrer drückt die Fußplattform leicht nach außen und fährt in Kurvenbewegungen vorwärts – wie beim Skifahren. Das Ganze funktioniert über eine Verlagerung des Körpergewichts von einer Seite zur anderen. Sie fahren dabei in Schlangenlinien. Laut Herstellerangaben ist das ein Ganzkörper-Training, bei dem Sie rund 1000 Kalorien pro Stunde verbrennen.

Trikkes gibt es in verschiedenen Varianten, von der Kinderversion bis zum Profigerät mit Scheibenbremsen und Luftbereifung. Das Dreirad lässt sich zusammenklappen und dadurch leichter transportieren. Kleiner Nachteil: Ein Erwachsenentrikke wiegt knapp zehn Kilogramm. Der Preis liegt bei 130 bis 500 Euro, je nach Ausführung.