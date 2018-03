Ganzkörper-Workout: Fitness-Kurs Schlingentraining im Test

Fitness-Director Arndt durfte Körper und Geist beim Schlingentraining baumeln lassen. Mit Ausruhen hat dieses Ganzkörper-Workout aber nichts zu tun. Oder doch?

Meine Arme zittern, Schweiß fließt von der Stirn. Nach nur 5 Minuten öle ich wie blöd. Ich klammere mich an den Griffen des so genannten Schlingentrainers fest, der ganze Körper steht unter Spannung, alles brennt. 6 Wochen lang soll ich das jetzt 2-mal pro Woche durchziehen? Das wird die Härte!



Rantasten

Wie greife ich die Schlaufen des Tools, wo stelle ich mich wie hin, wie weit beuge ich mich bei welcher Übung vor oder zurück? In der ersten Stunde bei Fitness First in Hamburg-Altona erklärt mir Trainerin Sarah Hagemann die Schlingentraining-Basics. Dass die Theorie in meinem Fall nicht allzu viel mit der Praxis zu tun hat, merke ich schon bei den ersten Übungen. An Stelle einer geraden Linie bildet mein Körper ein U, ich hänge durch wie ein nasser Sack. Körperspannung? Null! Ich kapiere schnell: Ohne einen stabilen Rumpf geht beim Schlingentraining überhaupt nichts. Bei jeder Übung muss die Körpermitte kräftig mitarbeiten. Das gelingt mir von Einheit zu Einheit besser, und am Ende der zweiten Woche fühle ich mich in den Seilen wesentlich wohler.



Reinarbeiten

In Einheit Nummer 5 spüre ich schließlich, dass die Übungen lockerer von der Hand gehen. Ich werde in den Schlaufen immer sicherer, die Muskeln scheinen der Trainingsbelastung besser standzuhalten. Der nasse Sack lässt sich immer seltener sehen. "Die Seilkonstruktion befördert den Körper in eine instabile Lage. Das regt die natürlichen Stabilisatoren des Körpers vor allem im Rumpf an", erklärt die Trainerin. Folge: Obwohl wir kaum klassische Sixpack-Übungen machen, habe ich schon nach 4 Wochen den Eindruck, dass mein Bauch um einiges straffer geworden ist. Ich fühle mich rundherum fitter, beweglicher, stärker als vorher.