Fitness-Test: Finde heraus, wie fit du wirklich bist

Ob du in Topform bist, entscheidet nicht deine Muskelmasse. Es kommt eher drauf an, wie viel Kraft darin steckt. Diese 5 Tests decken auf, wie stark und fit du wirklich bist

Wolltest du schon immer wissen, wie stark du wirklich bist? Dann mach unseren Test. Nach diesen 5 Übungen weißt du, wie viel Power du hast. Das dauert gerade mal 10 Minuten. Plus: Wir sagen, wie du besser wirst.

Ein festes Konzept gibt es nicht. Fitness oder Sportlichkeit bedeutet allerdings nicht, möglichst viele Muskeln zu haben, sondern eher, dass diese gut und effizient zusammenarbeiten, um Bewegungen oder sportliche Anforderungen ohne große Schwierigkeiten zu absolvieren. Fitness ist daher nie nur Kraft, sondern das Zusammenspiel von Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Schnelligkeit.

Übung 1: Kniebeugen-Curl-Press-Kombis © Michael Hoeweler 1. Teste deine Kraftausdauer Übung: Kniebeugen-Curl-Press-Kombis Mit dieser Ganzkörper-Kombi steigerst du deine Ausdauer und verschaffst dir einen Leistungsvorteil in Sachen Durchhaltevermögen. Generell gilt: 10 Sekunden Sprinten oder eine schnelle Schlagfolge beim Boxen – das sollte jeder schaffen. Aber was nützt es dir, so stark oder schnell wie alle anderen zu sein? Du willst doch jeden Wettkampf als Champion beenden! Perfektioniere diese Übung, dann halte die Belastung bis zu 60 Sekunden durch – und zieh deinen Mitstreitern davon. >>> So steigerst du deine Ausdauer durch Krafttraining Der Test: Greife 2 Kurzhanteln, zusammen ungefähr 30 Prozent deines Körpergewichts schwer, und stell dich schulterbreit auf. Die Arme dicht am Körper, die Handflächen zeigen zueinander. Die Hüfte nach hinten schieben und die Knie beugen, bis die Oberschenkel etwa waagerecht zum Boden stehen. Kraftvoll zurück in den Stand drücken, gleichzeitig die Arme beugen und die Hanteln auf Schulterhöhe bringen. Aus dem Schwung die Arme hochstrecken, zurück zur Ausgangsposition. Alles 60 Sekunden lang wiederholen. Passende Langhanteln gibt es hier bei Amazon Auswertung Profi mehr als 18 Wdh. / Min. Fortgeschrittener 13 bis 18 Wdh. / Min. Einsteiger bis 12 Wdh. / Min. Wie werde ich fitter? So steigerst du deine Kraftausdauer Absolviere 2 Sätze mit 90 Sekunden Pause, 2-mal in der Woche. 16 Wiederholungen sind dir im 1. Satz zu schwer? Reduziere das Gewicht und versuche, dich 20 Wiederholungen zu nähern. Sobald du die 20 geknackt hast, erhöhe nach und nach das Gewicht – das Ziel sind 30 Prozent vom eigenen Körpergewicht.

Übung 2: Liegestütze mit Klatschen © Michael Hoeweler 2. Teste deine Explosivität und Oberkörper-Kraft Übung: Liegestütze mit Klatschen Ein durchtrainierter Oberkörper schindet nicht nur am Strand Eindruck, er sorgt auch dafür, dass die nächsten Armdrück-Contests, Bankdrück-Rekorde oder Ruder-Bestzeiten auf dein Konto gehen. Wie weit du von der absoluten Torso-Elite entfernt bist, klären wir jetzt. Der ideale Gradmesser: Liegestütze mit Klatschen. Diese Übung verlangt dir in Sachen Explosivität und Stärke alles ab. Ran an den Test, Level checken und nicht aufgeben – auch Männer mit bombastischem Oberkörper wie Sylvester Stallone oder Daniel Craig waren mal schmal. >>> So schaffst du 100 Liegestütze in 7 Wochen Der Test: Liegestütz-Position einnehmen. Den Körper so weit senken, bis deine Oberarme etwa waagerecht zum Boden stehen und deine Brust fast den Boden berührt. Kraftvoll und explosiv vom Boden abdrücken, die Hände vom Boden lösen und unterhalb der Brust kurz zusammenklatschen. Der gesamte Körper bildet weiterhin eine gerade Linie. Wieder auf beiden Händen landen, das Gewicht abfangen und dann direkt in die nächste tiefe Position kommen. Im Idealfall knackst du die 10er-Marke. Auswertung Profi 10 mit Klatschen Fortgeschrittener 5 mit Klatschen Einsteiger kein Klatschen Wie werde ich fitter? So wirst du explosiver Führe die Liegestütze zunächst mit den Händen auf einem Stepboard aus. 12 bis 15 Wiederholungen, 3 Sätze. Um weitere Power aufzubauen, knie dich mit einem Abstand von etwa 50 Zentimetern vor eine Wand und halte einen Medizinball unmittelbar vor der Brust. Feuerw ihn mit voller Wucht dagegen und fang ihn direkt wieder in der Luft. Vorgabe: 3 Sätze mit je 10 Wiederholungen.

Übung 3: Kniebeugen vor der Wand © Michael Hoeweler 3. Teste deine Beweglichkeit Übung: Kniebeugen vor der Wand Die Top-Athleten arbeiten regelmäßig an ihrer Beweglichkeit, Hobbysportler unterschätzen diese Fähigkeit oft – ein Fehler, denn je beweglicher du bist, desto größer ist deine "Range of Motion" bei Kraftübungen und desto geringer ist deine Verletzungsanfälligkeit. Mit Hilfe unseres Tests prüfst du deine Flexibilität von Fußgelenken, Hüfte und oberem Rücken. >>> Die besten Übungen für mehr Beweglichkeit Der Test: Stell dich schulterbreit vor eine Wand, Fußspitzen leicht nach außen gedreht, Zehenspitzen etwa 5 Zentimeter vor der Mauer. Blick nach vorn, Rücken gerade. Aus dieser Position versuchst du, deinen Körper so weit wie möglich zu senken – natürlich ohne Wandkontakt. Profis kommen so tief, bis die Oberschenkel waagerecht stehen. Wer umkippt, ist raus! Und: Die Füße sind bei der gesamten Übung flach auf dem Boden. Auswertung Profi volle Kniebeugen Fortgeschrittener halbe Kniebeugen Einsteiger Knie leicht gebeugt Wie werde ich fitter? So wirst du beweglicher Leg dich mit einer Faszienrolle direkt unterhalb deiner Schulterblätter rücklings auf den Boden. Füße aufstellen, Hände hinter dem Kopf verschränken, Rumpf gerade. Rolle nun so weit nach hinten, bis die Rolle in der Mitte des Rückens angekommen ist, dann zurück – 3-mal pro Woche, dein Rücken wird es Ihnen danken. Um Fußgelenken und Waden etwas Gutes zu tun, in den Ausfallschritt gehen. Rechter Fuß vorn, rund 15 Zentimeter von einer Wand entfernt. Heb die linke Ferse und bring das rechte Knie möglichst weit zur Wand, kurz halten und zurück. Nach 10 Wiederholungen Seiten wechseln.

Übung 4: Kreuzheben mit Maximalgewicht © Michael Hoeweler 4. Teste deine Beinmuskelkraft Übung: Kreuzheben mit Maximalgewicht Diese Übung hat die Muskulatur vom Gesäß bis zum hinteren Oberschenkel im Fokus. Aber auch Rumpf, Rücken und Schultern müssen ran – die Vielzahl der involvierten Muskeln macht diesen Klassiker zur absoluten Ganzkörper-Granate. Und auch wenn diese Muskeln nicht ganz oben auf der Optik-Skala stehen: Für deine Grund-Fitness sind sie essenziell. Explosive Schusskraft oder maximale Fettverbrennung gewünscht? Dann ran an die Langhantel und folgendes Ziel anpeilen: dein eigenes Körpergewicht mal 1,75 solltest du beim Kreuzheben schaffen. >>> Die besten Übungen für den Leg Day Der Test: Belade eine Langhantelstange mit deinem Maximalgewicht, das bedeutet: Mit dieser Last schaffst du genau eine saubere Wiederholung. Die Stange befindet sich direkt vor den Schienbeinen, Knie und Hüfte beugen und im etwa schulterbreiten Obergriff fassen. Der untere Rücken ist gerade, der Po maximal angespannt. Den Rumpf nach hinten und die Hüfte nach vorn schieben. Richte dich mit der Hantel so nah am Schienbein wie möglich auf und vermeide einen Rundrücken. Auswertung Profi Körpergewicht x 1,75 Fortgeschrittener Körpergewicht x 1,5 Einsteiger Körpergewicht Wie werde ich fitter? So wirst du kräftiger in den Beinen Mit einem Gewicht beginnen, das du 3 Sätze à 5 Wiederholungen heben kannst. So verbesserst du deine Haltung und baust Kraft auf. Sobald du im letzten Satz 2 Extra-Wiederholungen locker schaffst, das Gewicht erhöhen. Krafttest alle 2 bis 3 Monate wiederholen.