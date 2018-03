Zeitmanagement: Flexible Arbeitszeiten sind gesünder

Ob Sie in Ihrer Freizeit entspannen können oder nicht, hängt auch davon ab, wie anpassungsfähig Ihr Job ist

Wer seinen Job als flexibel wahrnimmt, vor allem aber die Arbeitszeit, neigt zu einem gesünderen Lebensstil, so eine US-Studie an der Wake Forest University of Medicine in North Carolina. Probanden, die in Gleit-, Teilzeit oder von zu Hause aus arbeiten können, berichteten demnach öfters von entspannenden Freizeitbeschäftigungen, wie beispielsweise Sport, als Schichtarbeiter oder berufstätige Eltern.

Für die Studie befragte das Team um Joseph Grzywacz rund 3200 Mitarbeiter, vom Produktionsbeschäftigten bis zum Manager. Dabei spielte vor allem die wahrgenommene Flexibilität der Arbeit eine große Rolle. Besonders für Arbeitgeber ist das Studienergebnis nützlich, sagt Grzywacz. Denn gesündere Angestellte seien viel produktiver und verursachen weniger Krankheitskosten.