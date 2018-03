Wo stehen die Chancen am besten: Flirt-Locations ausfindig machen

Unterschiedliche Flirt-Locations, unterschiedliche Chancen. Wo Sie am ehesten einen Treffer landen

Disko

Trefferquote: praktisch null. Keiner geht heute noch tanzen, um "was aufzureißen" – zu laut, zu voll, zu teuer. Und dort können Sie genau das nicht ausspielen, was Frauen an Männern mögen: ihren Humor und interessante Gespräche.

Party

Trefferquote: hoch. Je mehr Leute Sie kennen, desto besser. Hier geht es ungezwungener zu, es wird nicht gelauert. Beste Orte für die Offensive: bis ein Uhr in der Küche, danach auf der Tanzfläche.

Museum

Trefferquote: sehr gering. Gucken ist erlaubt (vor allem auf die Exponate), aber Reden verboten. Also hüten Sie sich davor, eine anzuquatschen. Vielleicht haben Sie ja mit Blickkontakt Glück. Aber mal ganz ehrlich: Welchen Typ Frau glauben Sie im Museum zu treffen?

Büro

Trefferquote: von Job zu Job verschieden. Flirten ist erlaubt, wenn Sie die Grenzen kennen. Sonst kann das schnell ins Auge gehen und Sie wieder auf Stellensuche. Vorsicht, wenn auch der Chef ein Auge auf Ihre Auserwählte geworfen hat. Dann sollten Sie sich den Flirt lieber verkneifen. Andererseits: So haben die Kollegen wenigstens was zum Tratschen.

Freundeskreis

Trefferquote: sehr hoch. Viele Beziehungen beginnen im Bekanntenkreis. Jemanden über jemand anders kennen zu lernen, erhöht das Sympathie-Potenzial und sorgt gleich für persönliche Gespräche. One-Night-Stands sind aber hier tabu, die können nämlich Freundschaften zerstören.

Bar

Trefferquote: sehr hoch. Hier wollen die Leute reden und neue Kontakte knüpfen. Sie sind also goldrichtig mit Ihrer Flirtlust. Wählen Sie eine Location nach Ihren Vorlieben. Denn Sie wollen sich wohl fühlen – mit schlecht gelaunten Typen unterhält sich schließlich keine Frau. Wichtig bei der Auswahl der Location sind vor allem Ambiente, Musik und das Publikum.

Die Recherche für einen geplanten Flirt

Wählen Sie für den geplanten Flirt zum Beispiel eine schöne Bar. Studieren Sie die Regionalzeitung, das Internet oder Ihr Stadtmagazin, oder fragen Sie im Kollegen- oder Freundeskreis. Dort finden Sie die entsprechenden Tipps zu Locations und Leuten.

Information ist alles

Damit Sie wissen, was in Ihrer Umgebung abgeht, surfen Sie einfach auf den folgenden Seiten. Und lassen Sie sich inspirieren für Ihre nächsten Flirtabenteuer.