Anmache: Die besten Flirt- und Anmach-Sprüche für Männer

Flirtsignale sind sehr subtil. Daher ist es schwer, zu erkennen, ob eine Frau nur freundlich sein möchte oder bereit für lustige Sprüche ist. Der US-Forscher Jeffrey Hall von der University of Kansas stellte in einer Untersuchung über das Flirtverhalten fest, dass nur 36 Prozent aller Kerle erkennen, wenn sie angeflirtet werden. Bei den Frauen sind es sogar nur 18 Prozent.

Es gibt nur einen Weg, dieser Angst aus dem Weg zu gehen. Sie müssen sich ihr stellen. Klar, die Frau könnte Sie ignorieren oder Sie abweisen. Aber es könnte auch das Gegenteil passieren. Vielleicht entwickelt sich ein Gespräch. Fragen Sie sich: Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn ich eine Abfuhr bekomme? Würde mich das umbringen? Ist es nicht eine Chance, sich auszuprobieren? Eines können wir Ihnen versprechen: Eine Frau empfindet einen Mann, der sich traut, eine Frau anzusprechen, immer als mutig. Wäre es nicht viel schlimmer, eine schöne Bekanntschaft zu verpassen, wenn Sie sie die Dame nicht ansprechen? Sie können also nur gewinnen – und sei es nur an Erfahrung. Wenn Sie trotzdem noch Bammel vor der Abfuhr haben, lohnt es sich auf die Flirtsignale des Gegenübers zu achten. So richten Sie Ihre Flirtsignal-Antennen aus.

Zugegeben: Es ist nicht immer leicht, über seinen Schatten zu springen und eine Frau anzusprechen. Es gibt Situationen, in denen sitzt einem ein Mädel lächelnd gegenüber, doch man ist wie erstarrt und kriegt kein Wort heraus. Viele Männer scheuen sich vor dem ersten Schritt, aus Angst, einen Korb zu kriegen. In den Köpfen spielen sich Horrorszenarien ab, wie die Frau Sie abblitzen lassen könnte. Doch selbst erfolgreichste Flirt-Profis fürchten sich insgeheim vor der Abfuhr. Sie trauen sich trotzdem. Wieso? Weil die Ungewissheit doch der Kick dabei ist. Wir zeigen Ihnen, mit welchen Tricks Flirtprofis die Furcht vorm Korb in den Griff kriegen.

Okay, jetzt können Sie die weibliche Körpersprache schon etwas besser deuten. Damit haben Sie die Chancen auf eine Abfuhr deutlich reduziert. Doch das war nur Theorie, jetzt geht es an die Praxis. Mit den folgenden 10 Flirt-Lektionen gehen Sie den gelungenen Flirt an.

Um eine Frau zu begeistern, müssen Sie auch bei ihrer Freundin Eindruck schinden. Doch irgendwann will man die Angebetete auch endlich ganz für sich haben. Versuchen Sie die neue Flamme charmant von Ihrer Freundin zu entfüren. Wenn die Lady auch Interesse an Ihnen hat, wird Sie sich gerne entführen lassen.

Sie können natürlich den Rest des Abends in verschiedenen Ecken des Raums sitzen und sich mit Blicken bewerfen. Das macht Spaß, bringt Sie der Dame allerdings auch nicht näher. Trauen Sie sich, Sie haben nichts zu verlieren. Wenn die Dame nicht schon vor Ihnen in die Offensive geht, sollten Sie jetzt auf sie zugehen. Durch den intensiven Blickkontakt haben Sie ohnehin schon das Gefühl, sich etwas zu kennen.

Frauen lieben Humor: Mit einem guten Flirt-Spruch bringen Sie sie zum Lachen © Ivanko80 / Shutterstock.com

Getestet: Die 45 lustigsten Flirt-Sprüche für Männer

Flirt-Sprüche sind der beste Eisbrecher, wenn Sie eine Frau auf der Straße, an der Bar oder in der Uni ansprechen wollen, aber keinen wirklichen Anknüpfungspunkt haben. Sprich: Sie kennen sich nicht über Bekannte oder Freunde. Die folgenden Flirt-Sprüche kommen vor allem bei Frauen an, die auf humorvolle und ironische Männer stehen. Sie brauchen ein dickeres Fell, als wenn Sie einfach nur "Hallo" sagen. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit aber auch höher, dass die Dame Sie für einen kreativen und lustigen Kerl hält. Humor ist für Frauen übrigens eine der wichtigsten Eigenschaften an einem Mann. Wir haben folgende lustige Anmachsprüche für Sie in freier Wildbahn getestet.

Heute war ein echt mieser Tag. Aber egal, jetzt bist du ja da! Hey, denkst du auch gerade an die letzte Folge dieser Serie? Wie heißt die nochmal? Bist du öfter hier? Nein? Ich auch nicht. Wollen wir uns zusammentun? Was machen wir hier eigentlich? Kannst du mir einen Stift leihen, damit ich mir deine Nummer notieren kann? Gefällt dir dieses Lied? Keine Sorge, ich sage jetzt nicht, ich hätte es für dich geschrieben. Darf ich dir einen Drink spendieren, der farblich zu deinem Kleid passt? Ich habe Amnesie. Verräts du mir deinen Namen? Vielleicht fällt mir so meiner wieder ein. Sag mal, gehst du zu diesem Starfriseur? Deine Haare sind echt exklusiv. Hey, wenn du später Hunger bekommst, sag einfach Bescheid, dann koche ich dir was. Ich wusste, dass wir uns heute treffen. Deshalb war ich so aufgeregt, dass ich mir nicht überlegen konnte, was ich sagen soll. Die Tankstelle nebenan hat noch offen. Wollen wir weiterziehen? Sorry, mein weißes Pferd hat die Masern, mein roter Umhang ist beim Schneider, meine Krone beim Pfandleiher. Darf ich dich trotzdem kennenlernen? Wenn ich dir bis nach Hause nachlaufe, behältst du mich dann? Hi, ich habe eine Wette verloren. Würdest du so tun, als gibst du mir deine Nummer? Kenne ich dich aus der Werbung? Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick – oder soll ich noch mal reinkommen? Ist schon Frühling oder bist du das, die hier so duftet? Du erinnerst mich an die junge Grace Kelly. Es wäre mir eine Ehre, dich heute abend nach Hause zu tragen. Spielst du Klavier? Wieso? Ach, ich dachte nur: Du hast so filigrane Finger. Ich würde dich gerne kennen lernen. Blöd nur: Mit dir neben mir, würde mir im Kino der Film entgehen, im Museum die Kunst, im Zoo die Tiere. Ich gebe morgen ein Fest für dich. Kommst du auch? Wenn du die Wahl hättest zwischen einem Frühstück mit einem witzigen Kerl in Paris oder Frühstück allein zu Hause, wie lange müsstest du nachdenken? Dafür, dass ich mein Leben lang von dir träumt, wirkst du jetzt ganz schön normal. Auch wenn du nicht mit mir reden wirst und mich gleich vergisst: Ich werde den Rest meines Lebens an dich denken. Dafür schuldest du mir mindestens ein Grinsen, findest du nicht? Hier hast du mein Handy. Ruf damit alle deine Freundinnen an und erzähl ihnen, dass du mich endlich gefunden hast. Ich habe lange überlegt, wie ich es dir sagen soll. Ich weiß es einfach nicht. Ist wohl besser, ich behalte es für mich. Sorry, der muss sein: Dein Vater muss ein Dieb sein, denn er hat die Sterne vom Himmel gestohlen und sie in deine Augen gelegt. Würden wir beide nicht reizend als Marzipanfiguren auf einer Hochzeitstorte aussehen? Wie fühlt man sich, wenn man die schönste Frau des Universums ist? Hallo, kenne ich dich nicht? Genau, du bist doch das Mädchen mit dem schönen Lachen. Würdest du mir den Weg zeigen? Wohin? Na, zu deinem Herzen! Ich bin mit absoluter Sicherheit nicht der Richtige für dich. (paradoxe Psychologie) Willst du meine Villa sehen? Wir können mit meinem Ferrari hinfahren. Am besten sagst du jetzt nichts. Denn wenn deine Stimme genau so schön ist wie dein Gesicht, werde ich ohnmächtig. Was? Nein, ich starre dich nicht an – ich genieße die schöne Aussicht. Okay, doch: Ich gucke mit gutem Grund. Ich hoffe, du verstehst etwas von künstlicher Beatmung – du raubst mir nämlich den Atem! Hallo Mädchen meiner Träume – schön, dass ich dich wiedersehe! War dein Vater ein Außerirdischer? So was wie dich gibt es auf der Erde eigentlich nicht. Ich glaube, ich muss Gott anrufen und ihm sagen, dass ihm ein Engel fehlt. Bitte kneif mich! Ich glaube, ich träume. Schau mal, ich kann tanzen wie John Travolta. Ich bin Tarzan. Willst du meine Jane sein? Ich weiß, ich mache mich gerade zum Affen. Magst du Tiere?

>>> Noch mehr Taktiken, mit denen Sie nächste Woche garantiert mehr Sex haben

Die besten Anmach-Sprüche aus dem Fernsehen

Im Film sieht das mit dem Flirten immer so einfach aus. Sie fragen sich, ob die Anmachsprüche aus Fernsehserien auch in der Realität funktionieren können? Unser kleiner Sitcom-Check mit einem weiblichen Flirt-Coach verrät Ihnen, wie Sie bei den Mädels Quote machen.

TV-Serie: "New Girl"

Der posende Sportler

Die Figir Schmidt ist ein sympathischer Womanizer mit Hardbody. Seine ständige Poserei nervt zwar jeden, aber alle gestehen ihm zu, dass sein Körper sich sehen lassen kann. Als Model Cece zu Besuch ist, versucht er, ihr zu imponieren, indem er oberkörperfrei trainiert.

Top oder Flop? Schmidt ist ein eitler Poser, klar. Aber er zeigt auch offen, was er hat, und setzt seinen Körper ein. "Er schwitzt, um sie zu beeindrucken – ein tolles Kompliment für die Frau", so Kommunikationstrainerin und Flirt-Coach Julia Mattes aus Berlin. Verfallen Sie aber nicht in Dauer-Workout und Permanent-Poserei, denn nur wenige Frauen stehen darauf. Besser: Fragen Sie die Frau bei Gelegenheit, ob sie nicht mittrainieren mag.

TV-Serie: "Two And A Half Men"

Der mitfühlende Womanizer

Charmeur Charlie sagt, er weiß, wie ein Mann mit Frauen redet. Klagt ihm eine ihr Leid, zeigt er Verständnis, obwohl er gar nicht hinhört. Standardbeitrag zur Konversation: "Ich verstehe!" Das ist natürlich meist gelogen.

Top oder Flop? Charlies Masche haut auch im wahren Leben hin. Erklärung: "Kerle wollen eine Lösung für ihr Problem, Frauen wollen sich ausheulen und verstanden werden", sagt die Expertin. Und das zeigt Charlie mit seinem immer gleichen Satz. Aber: Es darf nicht monoton wirken! Noch besser: Hören Sie der Angebeteten tatsächlich zu.

TV-Serie: "The Big Bang Theory"

Der kopierende Kerl

Nerd Howard versucht’s bei den Damen auf die analytische Tour. Sitzt er einer Frau gegenüber, spiegelt er ihre Körperhaltung und Bewegungen: Legt sie den rechten Arm auf die Stuhllehne, macht er es mit seinem linken.

Top oder Flop? "Zeitversetztes Spiegeln der Beinstellung oder das Anpassen des Gesprächstempos funktionieren", erklärt Mattes. Die Theorie der Neurolinguistischen Programmierung besagt, dass sich durch so eine Spiegelung eine positive Atmosphäre schaffen lässt. Äffen Sie aber nicht nach! "Und achten Sie zudem darauf, was sie sagt, nicht nur, wie sie etwas sagt."

TV-Serie: "How I Met Your Mother“

Der nackte Mann

Dem Aufreißer Barney zufolge, ist ein wenig erfolgreiches Date dadurch zu retten, dass Sie sich ausziehen, sobald die Frau kurz den Raum verlässt – beim Anblick der nackten Tatsachen werden dann angeblich 2 von 3 Damen doch schwach.

Top oder Flop? Kommt ganz auf die Art Ihres Auftritts an. "Es gehört viel Mut dazu, und Mut ist sexy", so Mattes. "Es muss jedoch authentisch wirken, und der Mann sollte sich nackt gut fühlen – sonst wird es peinlich." Schreit Ihr Date, gilt: sorry und tschüss!

TV-Serie: "Friends"

Der fragende Fremde

Joey verzichtet grundsätzlich auf plumpe Anmachen. Die Ladys spricht er immer mit einem simplen, aber ernst gemeinten "Na, wie geht’s denn so" an.

Top oder Flop? Bingo! "Frauen hören lieber ein ehrliches Hallo als einen aufgesetzten Spruch“, so Mattes. Merke: Oft sind es simple Dinge, die funktionieren.