Balzen international: Flirten in der Landessprache

Ob in Spanien, Italien oder den USA: Mit diesen Flirttipps beeindrucken Sie Frauen ihrem landestypischen Temperament entsprechend

Ein selbstbewusster Mann sollte für jede Situation im Ausland gerüstet sein. Zusammen mit dem Übersetzernetzwerkwww.tolingo.de hat Men's Health die wichtigsten Flirttipps für Frankreich, Spanien, Italien, USA und Großbritannien zusammengestellt.

Nix comprende? Die erste Hürde beim Urlaubsflirt ist häufig die Sprache. Damit Sie die Badenixen nicht gleich mit Wörterbuch und Konjugationstabellen in die Flucht schlagen, haben wir in unserer Mediashow die wichtigsten Sätze für jede Situation und Sprache zusammengestellt – kurz, knackig und vor allem schnell einprägsam!

Treffen Sie bei der Französin den richtigen Ton, werden sie schnell ins Gespräch kommen © iStockphoto Französisch flirten

Oh, là, là! Im Gegensatz zum deutschen findet der französische Flirt schnell auf verbaler Ebene statt. Ergreifen Sie die Initiative, indem Sie die Auserwählte direkt ansprechen. Generell kommunizieren die Französinnen gerne und viel. Mit charmanten Komplimenten über die französische Küche, über französischen Rock/Pop (J'aime "Le Vent Nous Portera"!) und den Eifelturm können Sie punkten. Das schmeichelt der stolzen Französin und sie wird Sie mit ihrer offenen und herzlichen Art belohnen.

Augen auf! Die Spanierin nimmt Sie beim Flirt ganz genau ins Visier © Shutterstock Flirten in Spanien

In Spanien wird vor allem mit den Augen geflirtet. Das heißt: Ein gepflegtes Auftreten ist für sie das A und O. Erst nach ausgiebiger Begutachtung und langem Blickkontakt kommt es zum Gespräch. Spanierinnen haben einen starken Charakter und Individualismus wird hoch geschrieben – ein selbstbewusster Gesprächseinstieg daher ein Muss. Die Nähe zum Flirtpartner ist in Spanien anders als in Deutschland: Der Abstand zum Gegenüber ist wesentlich geringer und dezenter Körperkontakt ist selbstverständlich.

Mit den richtigen Komplimenten können Sie bei den schönen Italienerinnen punkten © Shutterstock Flirten in Italien

In Italien kommt es nach den ersten Blickkontakten relativ schnell zum Gespräch. Der Italienerin schmeichelt es natürlich, wenn der Mann die Frau anspricht. Der Mut wird belohnt: Sparen Sie nicht an Komplimenten und umgarnen Sie die Frau gekonnt. Aber Vorsicht: Schlüpfen Sie dabei nicht in eine Rolle, sondern versuchen Sie authentisch zu wirken und beeindrucken Sie die Frau mit Ihrer Intelligenz.

Bei einer Tasse Tee und den richtigen Worten wird die kühle Britin butterweich © Shutterstock Englisch flirten

In Großbritannien spielt das Selbstbewusstsein eine wichtige Rolle. Beim Flirten selbst sind die Britinnen jedoch zurückhaltend und schüchtern. Ergreifen Sie die Initiative und starten Sie locker das Gespräch. Absolut tabu sind spitze Bemerkungen über das Königreich und den dort geschätzten Tee-Brauch im Land. Lassen Sie sich außerdem auf den britischen Humor Ihres Gegenübers ein und genießen Sie das Gespräch bei – einer heißen Tasse Tee.