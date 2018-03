Flirten: Hautkontakt unerwünscht

Wie weit können Sie gehen beim ersten Flirt? Eine Umfrage sagt´s Ihnen.

Das wär schon was: Einfach hingehen, den Arm um sie legen ... aber anfassen ist nicht! In einer Studie mit mehr als 30000 Befragten fand die kanadische Wissenschaftlerin Maria Rotundo von der University of Toronto heraus, dass Frauen Flirts mit Berührungen als aufdringlich empfinden. „Bereits die wiederholte Bitte um ein Rendezvous wird von vielen Frauen als Belästigung empfunden“, so die Forscherin. Eine eindeutige Absage erteilen Frauen unverhüllten sexuellen Angeboten und Berührungen.

Der Grund für dieses Verhalten liege aber weniger in der grundsätzlichen Unlust am Flirten. „Frauen haben öfter die Erfahrung gemacht, dass aus einem Flirt eine unschöne Annäherung wird. Darum reagieren sie schneller ablehnend – aus reiner Vorsicht“, so Rotundo. Gehen Sie also behutsam vor, zeigen Sie, dass Sie es ernst meinen – und machen Sie es ihr in allem recht. Zumindest am Anfang …

<b>Das stört sie beim ersten Date </b>

Er hält meine Hand fest <b>89 % </b>

Er küsst mich auf den Hals <b>73 %</b>

Er zieht mich an sich heran <b>62 %</b>

Er legt den Arm um mich <b>28 %</b>

Er küsst mich links und rechts <b>9 %</b>

<a href="#top"><font size="-2">zurück nach oben</font></a>